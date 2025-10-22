La fintech Bravo, especializada en liquidación de deudas y educación financiera, anunció el nombramiento de Diego Paillés como nuevo Co-Country Manager de Bravo Colombia, cargo que asumirá junto a Daniel González.
Con esta designación, la compañía refuerza su equipo directivo en el país y ratifica su compromiso con la expansión de su modelo de educación financiera y rehabilitación crediticia en el mercado colombiano, uno de los más dinámicos de la región.
Trayectoria y liderazgo en la industria financiera
Con más de una década de experiencia en el sector financiero, Paillés ha sido pieza clave en la evolución de Bravo. Ingresó a la empresa en 2015 y desde entonces ha liderado transformaciones estratégicas en áreas financieras y operativas, ocupando los cargos de Chief Financial Officer (CFO) y Chief Operating Officer (COO), antes de asumir la dirección general en México.
Su liderazgo se ha destacado por el desarrollo de modelos de riesgo innovadores enfocados en personas con bajos puntajes crediticios, lo que ha permitido a Bravo posicionarse como una referencia en soluciones financieras inclusivas y sostenibles.
“Colombia es un mercado con un enorme potencial de crecimiento para Bravo. Nuestra misión es seguir acompañando a miles de personas en el proceso de recuperar su estabilidad financiera, promoviendo una cultura de pago responsable y brindando herramientas reales para reinsertarse en el sistema financiero formal”, afirmó Paillés, tras su nombramiento.
Paillés es egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA de The University of Chicago Booth School of Business. Su perfil combina planeación estratégica, gestión financiera, expansión de mercados y formación de equipos de alto rendimiento, factores que serán clave en la consolidación de Bravo en Colombia.