El mercado colombiano de café sigue abriéndose a sabores disruptivos. Buencafé, que viene fortaleciendo su portafolio con propuestas innovadoras, lanzó su nuevo Café Buen Día con sabor a Aguardiente Amarillo, una colaboración que une dos marcas emblemáticas del país.
En conversación con Valora Analitik, Mauricio Trujillo, gerente de la compañía, detalla cómo surgió el proyecto, cómo vienen fortaleciendo el tema logístico y cuáles son las proyecciones para cierre de año.
¿Cómo han cambiado las tendencias de consumo de café desde la mirada de Buencafé?
Uno de los grandes pilares de Buencafé es la innovación. Hoy, el 90 % de lo que vendemos lo exportamos a más de 60 países, lo que nos permite tener muy claras las tendencias globales de consumo.
Actualmente, vemos una fuerte preferencia por los cafés funcionales, donde el consumidor espera algo adicional (proteínas, vitaminas, minerales), así como un crecimiento importante de las bebidas listas para tomar (ready to drink). También se mantiene el auge del consumo en casa, es decir, preparaciones, que se aceleró con la pandemia, y el interés por los cafés especiales y la sostenibilidad. Con base en estas tendencias desarrollamos y lanzamos nuevos productos.
Mencionaba que la innovación es un pilar clave. ¿En qué tecnologías han venido invirtiendo para mantener su ventaja competitiva?
Hacemos inversiones tanto en logística como en tecnología de producción y empaque. En septiembre inauguramos nuestro nuevo centro logístico integrado, un proyecto que nos llevó tres años. Es un centro totalmente modernizado, conectado directamente con la Autopista del Café, lo que hace más eficiente el ingreso y salida de camiones y reduce los tiempos de cargue. Además, cada año actualizamos equipos de producción y estamos enfocándonos en fortalecer las áreas de empaque para productos de valor agregado.
¿De cuánto es la mejora en eficiencia que proyecta este nuevo centro logístico?
Ya hemos logrado una reducción del 50 % en los tiempos de carga y descarga. Para dimensionarlo: movemos alrededor de 3.000 contenedores al año. El centro tiene ocho muelles, lo que permite cargar ocho contenedores en simultáneo. Es una reducción del 50 % en tiempos de espera y un aumento significativo en eficiencia operacional.
¿Qué representa para Buencafé ser la única empresa que produce café liofilizado en Colombia?
En el mundo hay cerca de unas 20 empresas que producen café liofilizado; en Colombia somos la única. Tenemos dos ventajas competitivas claras: usamos 100 % café colombiano, somos la única empresa en el mundo que lo hace, y contamos con tecnología de punta. Mientras otros eliminan el agua con calor, nosotros lo hacemos con frío, lo que preserva el sabor del café.
Esa combinación nos ha impulsado a crecer este año un 27 % en facturación frente al año pasado, es decir, todas las marcas vienen con un buen ritmo de crecimiento porque tenemos un excelente producto a un precio bastante competitivo.
Hace poco lanzaron Café Buendía con sabor a Aguardiente Amarillo. ¿Cómo surgió esa alianza y en qué presentaciones estará disponible?
Café Buendía es número uno en Colombia y Ecuador, y dentro del portafolio tenemos cafés saborizados. Los consumidores buscan nuevos sabores, y ya contamos con variedades como caramelo, chocolate, crema de whisky, chocoavellanas, etc.
Con la Industria Licorera de Caldas vimos la oportunidad de unir dos marcas icónicas: Café Buendía y el Aguardiente Amarillo de Manzanares. Es una edición limitada de tres a cino meses, sin alcohol (solo sabor natural a aguardiente). Lo lanzamos en el Congreso Cafetero y haremos activaciones en el Eje Cafetero y en la Feria de Manizales. Si el consumidor lo quiere, podría extenderse.
¿Continuarán apostando por este tipo de colaboraciones?
Sí. Estamos trabajando en varios proyectos con otras marcas. La idea es colaborar con marcas que tengan coherencia con el café.
En materia de sostenibilidad, ¿cómo aprovechan los residuos que genera la operación?
El 98 % de los residuos se reutilizan dentro de la operación. El principal residuo es la borra del café, que usamos en calderas de biomasa para generar energía y vapor. También reutilizamos el cisco y la cascarita del café provenientes de las trilladoras. La meta es llegar al 100 % de aprovechamiento al cierre del próximo año, consolidando un modelo de economía circular.
¿Qué avances han tenido en reducción de consumo de energía y agua?
Reducimos cada año, en promedio, 10 % el consumo de agua y entre 5 % y 6 % el de energía. Esto gracias al cambio a tecnologías más eficientes, la instalación de paneles fotovoltaicos y el trabajo en proyectos de conexión a granjas solares privadas.
¿Tienen planes de expansión para nuevas regiones y mercados?
Sí. Con Café Buendía, hasta el año pasado solo vendíamos en Colombia y Ecuador. En 2024 entramos a China, Estados Unidos y España, con buenos resultados. Ahora estamos preparando la expansión hacia Centroamérica y México.
¿Cómo proyectan cerrar 2025 y qué esperan para 2026?
2025 será un año récord para nosotros. Proyectamos cerrar con ventas proyectadas de US$281 millones, un crecimiento del 27 % frente al año pasado. Las utilidades estarían alrededor de US$47 millones, un aumento del 24 %. Para 2026 esperamos crecer alrededor del 15 % en facturación, superando los US$320 millones.