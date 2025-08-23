CaixaBank impulsa su expansión y mejora de servicios con SD-WAN segura de Fortinet

CaixaBank, el principal banco español y proveedor líder de servicios de banca minorista en España y Portugal, ha reforzado su estrategia de innovación digital con la implementación de la solución Fortinet Secure SD-WAN. La iniciativa, que forma parte de un ambicioso plan de transformación tecnológica, busca mejorar la conectividad, seguridad y eficiencia operativa en sus aproximadamente 5.000 sucursales y oficinas móviles.
Liderazgo digital y transformación de red
Con más de 20 millones de clientes y una reconocida apuesta por la banca digital —que ya utilizan más de 11 millones de usuarios—, CaixaBank decidió modernizar su infraestructura de comunicaciones migrando de una arquitectura WAN tradicional basada en MPLS a un modelo SD-WAN definido por software. El objetivo: mejorar la velocidad de acceso a servicios en la nube, optimizar la experiencia del cliente y reducir costos operativos.
La anterior configuración “hub and spoke” centralizaba todo el tráfico en un único cortafuegos, lo que generaba cuellos de botella para las aplicaciones en la nube. La nueva arquitectura SD-WAN de Fortinet, integrada en los firewalls de próxima generación FortiGate, permite a las sucursales conectarse directamente a Internet con seguridad avanzada, reduciendo tiempos de respuesta y ampliando la resiliencia de la red.
Seguridad y gestión centralizada
La solución de Fortinet ofrece una integración total entre FortiGate y los conmutadores LAN FortiSwitch, extendiendo la protección desde el borde WAN hasta la capa de acceso de cada sucursal. Además, la administración centralizada a través de FortiManager ha permitido un despliegue rápido y eficiente: “Con 5.000 sitios que necesitaban interconexión segura, el aprovisionamiento ‘zero-touch’ nos ahorró tiempo y recursos. Pudimos completar la implementación en solo 18 meses”, destacó el responsable de redes y centros de datos de CaixaBank.
La entidad también ha incorporado FortiAnalyzer para registro, generación de informes y análisis avanzado, simplificando el cumplimiento normativo y optimizando el uso del ancho de banda. Para mayor resiliencia, se añadieron enlaces inalámbricos de respaldo mediante FortiExtender, con capacidad para conectar hasta cuatro proveedores distintos a través de 5G o LTE.
Oficinas de banca móvil conectadas con 5G
La flota de 21 oficinas móviles de CaixaBank, que atiende a poblaciones rurales, ha pasado de conexiones satelitales a una solución 4G/5G completa con FortiGate, FortiSwitch y FortiExtender. El cambio ha incrementado el ancho de banda, reducido la latencia y simplificado la configuración en cada parada.
El nuevo sistema ha incrementado el rendimiento de aplicaciones, mejorado la continuidad del servicio y reducido los costos de red en casi un 50 %. CaixaBank planea ahora extender la infraestructura de Fortinet a sus filiales internacionales. “La solución Fortinet Secure SD-WAN ha sido clave para nuestra innovación digital. Ha mejorado la experiencia de nuestros clientes y optimizado nuestros recursos”, concluyó el jefe de redes y centros de datos del banco.