Cámara de Comercio lanza jornada para apoyar a personas y empresas endeudadas en Medellín

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia realizará la ‘Recuperatón 2025’, un espacio que tendrá charlas informativas y asesorías gratuitas en insolvencia para personas naturales, pequeños comerciantes y empresas.
Esto con el propósito de acompañar a personas y empresas que enfrentan dificultades financieras. Asimismo, el evento se realizará los días 15, 16 y 17 de septiembre, a partir de las 8:00 a. m., en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara.
María Fernanda Bernal Mora, profesional de Conciliación del Centro de la Cámara, explicó que “la jornada está dirigida a personas naturales no comerciantes, comerciantes, empresas y entidades sin ánimo de lucro que estén atravesando una crisis financiera, hayan disminuido sus ingresos, estén sobreendeudadas o presenten incumplimiento en sus obligaciones personales o empresariales”.
Así será la jornada de ‘Recuperatón 2025’
Durante tres días, los asistentes podrán participar en charlas sin costo sobre decisiones conscientes para el bienestar financiero y herramientas para la gerencia de empresas en crisis. Estas conferencias tendrán los siguientes horarios: 8:00 a.m. 10:00 a.m. y 2:00 p.m.
El otro componente será la asesoría jurídica personalizada de 30 minutos, gratuita y confidencial, con expertos en insolvencia. En estos espacios se busca orientar a las personas y empresarios con soluciones viables para recuperar su estabilidad financiera y tomar decisiones informadas.
Durante el evento se identificarán las personas que requieran el servicio y se les otorgará 20 % de descuento para iniciar un proceso de insolvencia. Asimismo, se analizará el caso de quienes cumplan con las causales de gratuidad, con el fin de prestarles el servicio acorde con los parámetros.
Finalmente, las personas y empresarios interesados, deben inscribirse ingresando a través de este enlace.
“El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, con 32 años de trayectoria, se ha posicionado como uno de los más importantes del país por su portafolio de servicios alrededor de los métodos de solución de conflictos y cuenta con una infraestructura física y un equipo especializado para su atención”, concluye el comunicado.