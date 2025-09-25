Cámaras de Comercio en Antioquia consolidan alianza para el desarrollo portuario

El 17 y 18 se septiembre se realizó el Foro Urabá Marítima: puerto y oportunidades para el desarrollo empresarial, organizado por las Cámaras de Comercio de Urabá, Aburrá Sur y Medellín.
Según explicaron, la finalidad tuvo que ver con generar un diálogo y unas alianzas estratégicas entre empresarios, gremios, academia, inversionistas e instituciones.
Además, el evento permitió visibilizar las oportunidades de internacionalización del departamento de Antioquia y consolidar a Urabá como un polo de desarrollo integral, con capacidad de articular su vocación productiva con las dinámicas globales de la economía marítima y portuaria.
Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, María Luisa Jaramillo Zapata, la entrada en operación de Puerto Antioquia, y de los futuros puertos de Pisisí Cirilo, “serán motores de un proceso irreversible de crecimiento que demandará innovación, proveedores especializados, talento humano calificado y una institucionalidad articulada”.
Agregó también que la Cámara de Comercio Aburrá Sur, como coordinadora de esta iniciativa, ha invitado a empresas de los sectores metalmecánico, químico, plástico, textil-confección, eléctrico, electrónico y digital, para que asuman que los astilleros no son una industria lejana, sino un escenario posible de desarrollo empresarial que los necesita a ustedes.
A su vez, destacó que “desde la fabricación de componentes y estructuras, hasta el diseño de soluciones tecnológicas, logísticas y energéticas, el sector astillero se presenta como un ecosistema fértil para la diversificación empresarial”.
Más detalles del foro
Explicaron que el foro contó con alrededor de 200 asistentes entre empresarios de Urabá, Medellín y el Aburrá Sur, al igual que instituciones académicas locales, cajas de compensación familiar y organizaciones sociales de la región.
“La ubicación geoestratégica de Urabá lo convierte en el nuevo epicentro del comercio exterior de Colombia, más cercano a Panamá, Bogotá, Medellín y el Eje Cafetero, una ventaja que demanda que las industrias proyecten su mirada hacia el mar como fuente de desarrollo y expansión”, expuso Jaramillo.
Por su parte, resaltaron que Puerto Antioquia como motor integral es más que un muelle, y se consolida como un punto de referencia para el fortalecimiento de servicios logísticos, comerciales y manufactureros para Antioquia, el país y el mundo.
Así mismo, con los nuevos puertos la creación y ampliación de astilleros que ello conlleva abrirá un mercado de proveedores en reparación, mantenimiento y construcción naval.
Adicionalmente, la presidenta ejecutiva dejó claro que “el reto más inmediato consiste en avanzar en mejores procesos y en una mayor organización para convertir a muchos empresarios, de diversos sectores del Aburrá Sur y de Antioquia en proveedores de Puerto Antioquia y de muchos astilleros nacionales e internacionales”.
La jornada del foro culminó con un Networking en el que se tejieron nuevas alianzas estratégicas y compromisos para fortalecer este nuevo sector emergente en Antioquia.