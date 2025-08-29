Canacol se dispara en bolsa tras primicia de Valora sobre negocio con Ecopetrol

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de agosto de 2025 en 1.838,34 puntos registrando una variación negativa de – 0,31 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 33,25 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.800 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos. Indicadores como el RSI se ajustan a niveles de sobrecompra.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $97.073 millones, mostrando una variación positiva de 16,00 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $83.666 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,28 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $25.112 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,62 %) que negoció $15.140 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos – 1,00 %) que transaron un monto de $9.748 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, ISA (ISA) que retrocede – 2,97 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Conconcreto (Conconcret) que caen – 1,61 %.
- Finalmente, las acciones del Banco de Bogotá (Bogotá) que bajaron – 1,41 %.
Las acciones de Canacol Energy (CNEC) suben 37,50 %, tras conocerse un posible interés de compra por parte de Ecopetrol (Ecopetrol ) y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap