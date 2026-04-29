Canciller confirma que 801 colombianos están presos en Venezuela: habrá mesa técnica para resolver su situación

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio defendió este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes las gestiones diplomáticas del Gobierno colombiano frente a la situación de los connacionales privados de la libertad en Venezuela, y anunció una hoja de ruta con plazos definidos para avanzar en su asistencia consular y eventual liberación.
«No solo estamos preocupados, sino que también estamos ocupados en atender esta situación», afirmó la ministra al inicio de su intervención, en la que reconoció la empatía del Gobierno con las familias de los detenidos pero insistió en que la Cancillería ha adelantado múltiples acciones desde que se conocieron los casos.
Villavicencio informó que en lo corrido del año se han enviado 21 comunicaciones oficiales al Gobierno venezolano solicitando información sobre el estado de salud de los detenidos, su situación jurídica y procesal, las condiciones de reclusión, el acceso a atención médica, la comunicación con familiares y representantes consulares, y pruebas de supervivencia. Sin embargo, no precisó cuántas de esas comunicaciones han tenido respuesta efectiva.
La canciller encuadró las dificultades en el proceso de restablecimiento institucional tras seis años sin relaciones diplomáticas formales entre los dos países. Actualmente, cuatro de los 10 consulados proyectados en Venezuela operan de manera permanente, incluido el de Caracas, donde se encuentra el centro penitenciario de El Rodeo.
Mesa técnica el 25 de mayo
El anuncio central de la intervención fue el resultado de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, celebrada el 23 y 24 de abril.
En ese espacio, el tema penitenciario fue prioritario y se alcanzaron varios acuerdos: la creación de una mesa técnica sobre asuntos penitenciarios con primera reunión el 25 de mayo de 2026, con participación del Ministerio de Justicia, el Inpec y la Cancillería; el intercambio de listados de detenidos —Venezuela reportó preliminarmente 801 colombianos privados de la libertad—; y un plan integral de identificación para avanzar en posibles expulsiones, traslados o repatriaciones.
La ministra también informó que ya se recibió un primer listado con datos de 53 detenidos, que incluye nombres, ubicación, número de expediente y motivos de detención.
Villavicencio estructuró la estrategia del Gobierno en tres horizontes: en el corto plazo, obtener información detallada y habilitar visitas consulares; en el mediano plazo, implementar mecanismos de asistencia y seguimiento jurídico; y en el largo plazo, explorar vías legales para la liberación o repatriación de los detenidos.
La ministra también alertó sobre la participación de colombianos en conflictos armados en el exterior. Estimó que entre 1.500 y 2.500 connacionales han intervenido en escenarios como Ucrania, Rusia, Sudán y Somalia, con 438 personas reportadas como desaparecidas en combate, 131 fallecidos y apenas 8 repatriaciones completadas. Ante ese panorama, reiteró el llamado al Congreso para que avance en la tipificación del delito de mercenarismo, figura que actualmente no existe en el ordenamiento jurídico colombiano.