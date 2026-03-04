En Colombia, miles de ciudadanos entregan su celular a la Policía sin saber si realmente están obligados a hacerlo. La situación ocurre con frecuencia en operativos de control en vía pública, especialmente con conductores de aplicaciones de movilidad, quienes muchas veces se sienten intimidados por las autoridades y permiten la revisión del dispositivo para evitar sanciones o retrasos en su jornada laboral.
Sin embargo, la legislación colombiana establece límites claros. La Policía no puede revisar libremente el contenido de un celular, ya que estos dispositivos están protegidos por normas relacionadas con la privacidad, los datos personales y el acceso a sistemas informáticos. En realidad, la ley solo permite tres circunstancias concretas en las que las autoridades pueden intervenir un teléfono móvil.
Conocer estas reglas resulta clave para evitar abusos y entender hasta dónde llegan las facultades de la Policía durante procedimientos de control.
Los tres casos en los que la policía le puede revisar el celular
Cuando existe orden de una autoridad judicial
El primer escenario en el que la Policía puede acceder al contenido de un celular es cuando existe una orden emitida por una autoridad judicial competente dentro de una investigación penal.
Esto ocurre, por ejemplo, durante allanamientos o diligencias judiciales en procesos penales donde los investigadores buscan pruebas digitales. En estos casos, el dispositivo puede ser incautado y analizado como parte del material probatorio del proceso.
La norma establece que la Policía sí puede acceder al contenido del celular con orden judicial”. Esto significa que el acceso está condicionado a una autorización previa dentro de un procedimiento legal formal, generalmente solicitado por la Fiscalía y aprobado por un juez. Sin esta orden, la revisión del contenido del celular no está permitida.
Captura en flagrancia
El segundo escenario se presenta cuando una persona está cometiendo un delito y es capturada en flagrancia. En estas circunstancias, el celular puede convertirse en un elemento material probatorio dentro del proceso penal.
El Código de Procedimiento Penal contempla que “el celular puede ser incautado como elemento material probatorio” durante la captura. Esto ocurre, por ejemplo, si el dispositivo está siendo utilizado para cometer delitos como extorsión, fraude digital o coordinación de actividades ilícitas. En estos casos, el teléfono puede ser retenido por las autoridades para preservar evidencia relacionada con el delito que se está investigando.
Verificación del IMEI para comprobar que el celular no es robado
El tercer escenario es el que genera más confusión entre los ciudadanos. Bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía puede realizar ciertas verificaciones sobre los dispositivos móviles, pero no puede revisar su contenido.
La norma establece que la policía no puede revisar el contenido del celular, pero sí puede ordenar acciones puntuales de verificación.
Entre esas acciones se encuentra la comprobación del IMEI del equipo, que es el código único que identifica cada dispositivo móvil. El objetivo es confirmar que el celular no aparece reportado como robado.
La legislación permite “verificar el email o comprobar que el equipo no ha sido hurtado (IMEI)”, según lo señalado en el Artículo 95 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
En la práctica, esto significa que el ciudadano puede ser requerido para digitar un código o mostrar el número de identificación del equipo, pero la autoridad no está facultada para revisar conversaciones, fotografías, aplicaciones o información personal.
Qué pasa si la Policía revisa el celular sin estas causales
Si un agente de Policía revisa el contenido de un celular sin que exista una orden judicial, una captura en flagrancia o una verificación limitada del IMEI, el procedimiento podría constituir una vulneración de derechos.
En ese caso, el ciudadano podría denunciar el hecho por posibles conductas como acceso abusivo a un sistema informático, una conducta contemplada en la legislación penal colombiana cuando alguien accede a información digital sin autorización.
Esto refuerza la importancia de que los ciudadanos conozcan las reglas que delimitan la actuación de las autoridades.