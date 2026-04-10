Google Finance se actualiza con inteligencia artificial y llegará a Colombia en las próximas semanas

La plataforma financiera de Google anunció el lanzamiento global de una nueva versión de Google Finance, impulsada por inteligencia artificial, que incorporará herramientas avanzadas para facilitar el análisis de los mercados.
La actualización comenzará a desplegarse desde esta semana y estará disponible en más de 100 países, entre ellos Colombia, México, Brasil, Argentina y Chile.
De acuerdo con la compañía, esta experiencia rediseñada, ya operativa en Estados Unidos e India, busca mejorar la comprensión del entorno financiero mediante nuevas capacidades de análisis, visualización de datos y acceso a información en tiempo real.
Además, estará disponible en idiomas locales, lo que permitirá a los usuarios seguir los mercados en su propia lengua.
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Analizar los mercados con IA desde Google
Entre las principales novedades se encuentra la investigación potenciada por IA, que permitirá a los usuarios realizar consultas sobre el comportamiento de los mercados o sobre acciones específicas y recibir respuestas integrales con enlaces para profundizar en la información.
A esto se suman herramientas de visualización más avanzadas, que incluyen indicadores técnicos como medias móviles y gráficos de velas japonesas.
La actualización también incorpora un feed de noticias renovado con datos ampliados sobre productos básicos y criptomonedas, lo que facilita el seguimiento de los movimientos del mercado en tiempo real.
Adicionalmente, los usuarios podrán acceder a funciones de seguimiento de resultados corporativos, con transmisiones de audio en vivo, transcripciones sincronizadas y estadísticas generadas mediante inteligencia artificial.
Con este despliegue, Google busca fortalecer su oferta de herramientas financieras digitales y ampliar el acceso a información especializada en mercados globales, en un contexto de mayor demanda por soluciones basadas en inteligencia artificial.