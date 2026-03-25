Celsia sube 17,2 % tras aviso de readquisición de acciones

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de marzo de 2026 en 2.237,66 puntos registrando una variación positiva de 0,31 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 8,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.280 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $246.996 millones, mostrando una importante variación negativa de 85,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $1.74 billones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,42 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $48.692 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,61 %) que negoció $46.331 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Ecopetrol (Ecopetrol – 4,79 %) que transaron un monto de $35.648 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Celsia (Celsia) que suben 17,21 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 12,71 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf)) que se valorizaron 9,35 %.
Las acciones de ISA (ISA) cayeron – 5,52 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap