Changan y Deepal amplían su operación en Bucaramanga con la apertura de nueva vitrina: proyectan abrir más puntos de atención en el país

El mercado automotor de Santander atraviesa un momento de crecimiento. Durante el primer semestre de 2026, las matrículas de vehículos nuevos aumentaron 41,1 %, con 6.639 unidades registradas frente al mismo periodo de 2025. En el área metropolitana de Bucaramanga, el crecimiento fue de 36,7 %, con 5.997 vehículos matriculados.
Esta dinámica regional se da en medio de un escenario favorable para el sector a nivel nacional. Entre enero y septiembre se matricularon 247.212 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento de 41,2 % frente al mismo periodo de 2025.
Solo en septiembre se registraron 33.835 unidades, el mayor volumen mensual desde 2014, según ANDI y Fenalco, con base en información del RUNT.
En este contexto de crecimiento, Changan y Deepal ampliarán su operación en Bucaramanga con una nueva vitrina, luego de iniciar actividades comerciales en la ciudad en marzo de 2026. Desde entonces, las marcas han entregado más de 72 vehículos y proyectan superar las 150 unidades durante su primer año de operación.
La nueva sede estará ubicada en la Carrera 27 #37-56 y contará con dos pisos, con capacidad para exhibir tres vehículos en el interior y siete en el exterior.
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“Santander representa una región estratégica para nuestro crecimiento. Encontramos consumidores cada vez más interesados en tecnologías eficientes, con alto desempeño y mayor autonomía, por lo que contar con una operación sólida en Bucaramanga nos permite acompañar esa evolución del mercado y ofrecer soluciones que respondan a las nuevas necesidades de movilidad de los colombianos”, señaló Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia.
La vitrina consolida una operación que ya venía desarrollándose en la ciudad. Durante mayo y junio, Deepal realizó una exhibición en el centro comercial El Cacique y, en agosto, ambas marcas participaron en Santander Sobre Ruedas 2026.
La expansión en Bucaramanga también responde a una transformación que está tomando fuerza en el mercado colombiano: el avance de las tecnologías electrificadas. Entre enero y septiembre, los vehículos eléctricos e híbridos acumularon 114.255 matrículas, equivalentes a cerca del 46,2 % del mercado nacional, según cifras de ANDI y Fenalco.
Solo en septiembre, ambas categorías sumaron 17.156 unidades, que representaron el 50,7 % de las matrículas del mes.
Cabe señalar que Changan y Deepal cuentan con vehículos 100 % eléctricos y de rango extendido, entre ellos Deepal S05, S07 y G318, además de Changan NEVO Q05 y Hunter.
Actualmente, las marcas tienen 13 vitrinas en ocho ciudades del país y proyectan cerrar 2026 con 15 puntos de atención.