Chile decreta estado de catástrofe por incendios que dejan al menos 15 muertos y 50.000 evacuados

El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó el estado de catástrofe y ordenó el despliegue de todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia provocada por los incendios forestales que azotan el centro-sur del país y que ya dejan al menos 15 personas fallecidas.
La cifra más reciente de víctimas fue confirmada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que las autoridades combaten al menos 24 focos activos y que más de 50.000 personas han sido evacuadas en las últimas horas. El funcionario también confirmó que el presidente Boric viajará a las zonas afectadas para supervisar directamente la atención de la emergencia.
¿Dónde son los incendios de Chile?
Los incendios han avanzado con rapidez sobre áreas pobladas, alcanzando viviendas y vehículos, lo que ha dejado a varias personas atrapadas en circunstancias domésticas, sin tiempo suficiente para buscar refugio. Actualmente, una veintena de incendios continúa activa, de los cuales 12 se concentran en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Bomberos, brigadistas forestales y personal de las Fuerzas Armadas trabajan de manera ininterrumpida para contener las llamas. Sin embargo, las autoridades reconocen que el clima es el principal obstáculo: en pleno verano austral, las altas temperaturas y los fuertes vientos dificultan las labores de control. Además, se prevé que el lunes 19 de enero se registren temperaturas aún más elevadas, lo que podría agravar la situación.
El avance del incendio ha provocado el colapso de rutas y el desalojo de centros asistenciales, como el hospital de Lirquén, mientras las autoridades locales intentan prevenir saqueos y garantizar asistencia básica a los evacuados.
Con el estado de catástrofe en vigor, la prioridad de los servicios de emergencia y de la seguridad policial ha sido redirigida casi por completo al combate de los focos activos, que se mantienen en al menos 19 puntos críticos.
¿Qué implica el estado de catástrofe?
La declaración otorga facultades extraordinarias al Gobierno para gestionar la emergencia, entre ellas:
- Designación de jefes de la Defensa: Se nombraron autoridades militares para coordinar el orden público y el apoyo logístico, como el general Jorge Salinas en Ñuble y el contraalmirante Jorge Keitel en Biobío.
- Restricción de libertades: Permite adoptar medidas excepcionales, como el toque de queda, ya confirmado para la región del Biobío.
- Control de recursos: El Ejecutivo puede tomar el control de servicios estratégicos y disponer de todos los recursos estatales de forma inmediata para el combate del fuego y la protección de infraestructura crítica.