Chile define su futuro político y económico este domingo: así será la segunda vuelta presidencial

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile dejó a Jeannette Jara, candidata del bloque progresista en el Gobierno, y a José Antonio Kast, representante del sector republicano, como los dos seleccionados para disputar el balotaje, este 14 de diciembre.
El país austral tendrá una segunda vuelta presidencial altamente polarizada entre dos candidatos que representan extremos del espectro político. Por un lado, el ultraconservador José Antonio Kast y, desde la línea de izquierda, Jeannette Jara.
Vale recordar que ninguno de los dos obtuvo más del 50 % de los votos en la primera vuelta, lo que abrió el camino a esta segunda ronda electoral, que tiene como antecedente la votación parlamentaria, que dejó a la derecha fortalecida.
Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 (6:00 hora de Colombia) hasta las 18:00 (16:00 hora de Colombia), siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.
Temas y movimientos de las campañas
La campaña ha girado en torno a temas como seguridad, inmigración y orden público, que se han convertido en ejes centrales del debate político nacional y permiten anticipar la agenda del futuro gobierno, sea quien sea el elegido.
Al mirar las posibilidades de cada candidato, Kast, del Partido Republicano, cuenta con el respaldo del libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la derecha tradicional. La suma de los votos cosechados por los tres en la primera vuelta supera el 50 %.
Por su lado, Jara, militante comunista de la coalición Unidad por Chile, debería casi duplicar el 26 % que alcanzó en noviembre, por debajo de las expectativas, para ganar el balotaje.
¿Cómo se movieron las elecciones parlamentarias?
En la Cámara de Diputados, la coalición articulada en torno al Partido Republicano logró un incremento notable en su representación.
El bloque pasó de 15 a 42 escaños, un salto que fortalece su capacidad de incidencia legislativa y consolida la figura de Kast de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 14 de diciembre.
Aunque la derecha tradicional también obtuvo una presencia relevante, su crecimiento fue más moderado y, en conjunto, alcanzó 76 parlamentarios.
Estas cifras confirman que el sector opositor en su conjunto llegará a la elección de diciembre con una posición parlamentaria robusta y capacidad para influir en el debate político.
En el Senado, el panorama reflejó tendencias similares. El bloque opositor amplió su presencia y alcanzó 25 de los 50 escaños, manteniéndose como un actor determinante en la deliberación legislativa, aunque sin lograr la mayoría absoluta.
Por su parte, el oficialismo y las fuerzas afines al presidente Gabriel Boric redujeron su número de representantes, lo que podría limitar su capacidad para impulsar reformas relevantes en los próximos años.