Claudia López impulsa una tercera consulta de centro para las presidenciales de 2026

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció su intención de promover una tercera consulta de centro de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Según explicó, la apuesta busca ofrecer una alternativa que represente al centro político dentro del tarjetón electoral.
“He invitado a Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo. Somos personas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y obteniendo resultados para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte participar en la consulta, pero, en todo caso, creo que debemos hacerla con él o sin él”, declaró López.
El próximo 8 de marzo, los colombianos recibirán un tarjetón con dos consultas donde podrán votar solo por una.
• Consulta de derecha, en la que participarán: Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán.
• Consulta de izquierda, integrada por Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
Con la eventual consulta de centro, López espera equilibrar la oferta electoral, pero por ahora no se han pronunciado los invitados. Lo que sí es claro, es que deberá hacerse con anterioridad para que la Registraduría Nacional lo incluya dentro del tarjetón.
