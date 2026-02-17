CNE confirma despliegue de más de 300 observadores internacionales para las elecciones de 2026

El Consejo Nacional Electoral anunció que más de 300 observadores internacionales acompañarán el desarrollo de las elecciones 2026, en una de las misiones de observación más amplias que haya recibido el país en los últimos años.
Estos actores electorales provienen de organismos y entidades como la Unión Europea, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) y el Centro Carter, entre otros.
Estarán desplegados en distintas capitales departamentales y municipios del país, con mayor concentración en Bogotá D.C. y desarrollarán su labor desde finales de febrero hasta finales de junio.
La expedición de sus credenciales se hará mediante la plataforma de postulación y acreditación de actores electorales, que fue lanzada por el CNE para que el proceso de inspección, vigilancia y control sea ejercido tanto por los representantes de las agrupaciones políticas como de la sociedad civil.
Los observadores tendrán perfil de alto nivel: presidentes y vicepresidentes de tribunales electorales, autoridades de organismos comiciales y expertos académicos especializados en legislación electoral comparada.
Muchos de ellos han participado en más de 60 procesos electorales alrededor del mundo, lo que les otorga una amplia experiencia técnica en materia de observación.
La misión internacional hará seguimiento a las tres jornadas electorales previstas: 8 de marzo, 31 de mayo y, de ser necesaria, la segunda vuelta presidencial.
Los expertos llegarán desde India, Tailandia, Estados Unidos, países de Centroamérica y otras regiones, consolidando una representación amplia de distintos continentes y sistemas electorales.
Raad subrayó que la pluralidad ideológica de las misiones fortalece el ejercicio democrático. “Vienen observadores con diferentes ideologías que nos ayudan a garantizar la legitimidad y la transparencia de nuestras elecciones”, concluyó.