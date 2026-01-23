CNE deberá definir si Iván Cepeda o Daniel Quintero pueden participar en nuevas consultas presidenciales

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aclaró que la organización no ha adoptado ninguna posición frente a qué movimientos o partidos políticos pueden participar en las consultas del próximo 8 de marzo, ni sobre candidaturas específicas, al considerar que ese tipo de valoraciones no hacen parte de su mandato.
Según precisó, cualquier decisión relacionada con la inscripción de Iván Cepeda o Daniel Quintero corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de sus competencias legales. “Reiteramos nuestro compromiso con una observación técnica, independiente y basada en la ley”, señaló Barrios.
La aclaración se da luego de que Freddy Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, reiterara las dudas jurídicas sobre la eventual participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio, que integra junto a Roy Barreras y Camilo Romero.
En entrevista con Caracol Radio, Muñoz afirmó que Cepeda no podría presentarse a las consultas del 8 de marzo y planteó una situación similar en el caso de Daniel Quintero. “Aunque formalmente dice que no participó en la consulta, lo cierto es que quedó inscrito, al punto de que la Registraduría Nacional le rechazó la inscripción de su Grupo Significativo de Ciudadanos”, señaló.
¿Por qué está en duda la participación de Cepeda?
El nudo jurídico se remonta a octubre, cuando el Pacto Histórico aún no estaba constituido como partido unitario. En ese momento, Iván Cepeda y Carolina Corcho fueron avalados únicamente por el Polo Democrático, lo que para algunos sectores configura una consulta interpartidista. Dado que la ley prohíbe que un candidato participe en dos consultas interpartidistas, la eventual participación de Cepeda en marzo genera incertidumbre jurídica.
En todo caso, Muñoz enfatizó que la última palabra la tendrá el Consejo Nacional Electoral. “Le corresponde definir ese asunto a la autoridad electoral”, dijo, aunque añadió: “Yo me inclino a señalar que efectivamente no podría llegar a presentarse”.
Desde su campaña, Iván Cepeda ha advertido sobre lo que considera una estrategia para impedir su participación. Ante una eventual impugnación de su inscripción en la consulta del Pacto Amplio, sostuvo que una decisión en ese sentido vulneraría los derechos de quienes votaron por él en octubre.
La inscripción de la consulta del Pacto Amplio se realizará la próxima semana, pero se espera una eventual impugnación de la inscripción de Iván Cepeda.
Entre tanto, Cepeda ya inició gira nacional, esta semana estuvo en el sur de Bogotá lanzando su campaña, y retomó su gira por Nariño y Putumayo.