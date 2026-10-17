Código Nacional de Tránsito será reformado: Gobierno abre convocatoria para recibir propuestas

El Ministerio de Transporte realizará cuatro encuentros regionales en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín para recoger propuestas ciudadanas antes de presentar el proyecto de reforma ante el Congreso. La iniciativa busca actualizar una normativa con más de 20 años de vigencia.
El Gobierno Nacional inició el proceso de construcción de una reforma al Código Nacional de Tránsito, con el objetivo de actualizar las normas que regulan la movilidad en Colombia. El Ministerio de Transporte abrió una convocatoria para que ciudadanos, transportadores, motociclistas, conductores, peatones, ciclistas, gremios, académicos y autoridades presenten propuestas para modificar la legislación vigente.
La iniciativa contempla una etapa de participación ciudadana previa a la presentación del proyecto de ley ante el Congreso de la República. Según el Ministerio, la reforma busca adaptar las disposiciones de tránsito a las condiciones económicas y sociales del país, con énfasis en la protección de la vida y los derechos de los ciudadanos.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que el propósito es construir una normativa que responda a las necesidades de quienes utilizan diariamente las vías para trabajar, estudiar y transportar mercancías.
“No queremos construirla desde un escritorio, sin conocer lo que pasa en las calles y en las carreteras. Queremos escuchar sus experiencias, conocer los problemas que enfrentan y recoger sus ideas para construir una reforma que responda a las necesidades reales de los colombianos”, señaló la funcionaria.
¿Cuándo serán los encuentros regionales para reformar el Código de Tránsito?
El Ministerio de Transporte programó cuatro jornadas presenciales en diferentes ciudades del país para recibir las propuestas de los actores de la movilidad.
Las fechas y los lugares definidos son los siguientes:
* Bogotá: 19 de octubre de 2026, en la Universidad de los Andes.
* Barranquilla: 22 de octubre de 2026, en la Universidad del Norte.
* Cali: 26 de octubre de 2026, en la Pontificia Universidad Javeriana.
* Medellín: 3 de noviembre de 2026, en la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.
Las jornadas se realizarán de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
En estos espacios podrán participar los diferentes usuarios de las vías, quienes tendrán la posibilidad de exponer sus experiencias y plantear cambios a las disposiciones que consideran necesario actualizar.
Así puede presentar propuestas para cambiar el Código Nacional de Tránsito
Además de los encuentros presenciales, el Ministerio habilitó una plataforma digital para recibir iniciativas e inscripciones.
Los interesados pueden ingresar a codigojustoquesalvavidas.mintransporte.gov.co y diligenciar sus datos de identificación, seleccionar el tema de interés y presentar una propuesta concreta.
La iniciativa debe explicar qué disposición o procedimiento se propone modificar y cuáles son las razones que sustentan el cambio.
Entre los asuntos que podrán abordarse están las normas de comportamiento y circulación, las condiciones técnicas de los vehículos, los conductores y los sistemas de registro, el régimen sancionatorio, la institucionalidad de tránsito y los trámites que deben realizar los ciudadanos.
Con este mecanismo, el Gobierno busca recoger observaciones de los distintos sectores involucrados en la movilidad antes de formular el articulado que será presentado al Legislativo.
¿Qué aspectos no contempla la reforma?
El Ministerio de Transporte aclaró que el proceso se concentra exclusivamente en la reforma del Código Nacional de Tránsito.
Por lo tanto, no incluye modificaciones al régimen de transporte establecido en la Ley 336 de 1996 ni a las demás disposiciones que regulan las modalidades de transporte público. Según la entidad, estos asuntos se tramitan por una vía diferente.
La convocatoria abre así una etapa de recepción de propuestas para actualizar las reglas de tránsito en Colombia. Los aportes ciudadanos serán parte del proceso de formulación del proyecto de ley que posteriormente deberá surtir su trámite ante el Congreso de la República.