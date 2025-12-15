Pese a déficit de especialistas, Colombia duplica atención de pacientes con accidente cerebrovascular

Expertos explican que el accidente cerebrovascular (ACV), también conocido como trombosis cerebral o derrame cerebral, se mantiene como la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en Colombia.
Cada año, más de 110.000 personas sufren un evento de este tipo, y según Daniel Eduardo Mantilla García, director del servicio de neurointervencionismo de la Clínica Foscal, alrededor de 17.000 fallecieron en 2023 por esta causa, de acuerdo con las causas de mortalidad en Colombia registradas por el DANE.
De ese total anual —una cifra que corresponde al ACV general—, cerca del 80 % son de ACV isquémico, que ocurre cuando un coágulo obstruye una arteria del cerebro; y el 20 %, a un ACV hemorrágico, causado por la ruptura de un vaso sanguíneo, por un aneurisma cerebral o por una malformación vascular.
Aunque ambos requieren atención inmediata, los avances terapéuticos, las mejoras en el acceso a la atención médica y la duplicación de pacientes tratados en los últimos cinco años se refieren específicamente al ACV isquémico.
Atención oportuna a tratamientos
Un análisis conjunto de la Clínica Foscal, el Ministerio de Salud y el DANE, basado en la revisión de códigos diagnósticos y tratamientos realizados en el país (entre 2023 y 2024), reveló que entre 5 % y 7 % de los pacientes con ACV isquémico reciben tratamiento dentro del tiempo recomendado.
Aunque la proporción sigue siendo baja —más del 90 % aún no accede a tiempo—, la cifra duplica la de hace cinco años. Estos datos fueron presentados por Mantilla García en el congreso de la World Federation of Interventional Neuroradiology, en Nueva York, que se cumplió hace cerca de un año.
Por otro lado, Mantilla García recordó que el “gran punto de inflexión” ocurrió en 2015, cuando la trombectomía mecánica cerebral demostró por primera vez su eficacia para reducir la discapacidad neurológica causada por un ACV .
“Pasamos de un tratamiento que funcionaba en uno de cada 14 pacientes a uno que puede beneficiar a uno de cada tres, siempre y cuando el afectado llegue dentro de la ventana terapéutica”, afirmó.
Déficit de especialistas
A pesar de los avances, la formación de talento humano sigue siendo una de las debilidades del sistema de atención porque, “si no se cuenta con los especialistas suficientes, no será posible brindar atención 24 horas, que es uno de los aspectos más importantes para reducir las muertes y disminuir las secuelas”.
Ante esta situación, la Clínica Foscal logró la aprobación del Ministerio de Educación para crear en 2019 el primer programa nacional de formación de segundos especialistas en Radiología Intervencionista. De allí han egresado 18 supra especialistas que actualmente fortalecen la atención del ACV en varias regiones del país.
“Hoy podemos ofrecer un nivel de atención como el de instituciones europeas. Si nos comparamos con países como Francia o Alemania tenemos todo el tratamiento igual (…). Si a una persona le da un ACV acá en Bucaramanga recibirá la atención como si estuviera en un país desarrollado”, aseguró Mantilla.
Gracias a estos avances, la institución santandereana fue certificada como Centro Avanzado de ACV por la World Stroke Organization y obtuvo en 2025 el WSO Angels Award – Diamond Status, una de las distinciones para mantener altos niveles en la prevención, atención y rehabilitación de pacientes que sufren un ACV.