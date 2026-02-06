Colombia envía delegación de alto nivel a Ecuador para frenar guerra comercial

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que por instrucción del presidente Gustavo Petro viajará una delegación de alto nivel para Ecuador, con el fin de mediar ante la subida de aranceles.
Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético.
La delegación estará liderada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañados por funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho y de Ecopetrol.
La Cancillería señaló que: “La delegación colombiana asistirá a la reunión con total disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales de dos países”.
Guerra comercial entre Colombia y Ecuador
El pasado 21 enero, Colombia recibió el anuncio de aranceles por parte de Ecuador, imposición que, según Daniel Noboa, presidente de ese país, se dio por la falta de colaboración del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico.
Desde entonces se ha desencadenado una serie de acciones, lo que ha intensificado la guerra comercial entre ambos países. Adicional a las diversas afectaciones que reciben algunos sectores por los aranceles del 30 %.
No obstante, la que más ha generado controversia tiene que ver con la energía que Colombia exporta a Ecuador. Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, anunció el 22 de enero la suspensión de la venta de energía eléctrica a ese país.
