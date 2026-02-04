Colombia espera aval final para exportar pollo a Emiratos Árabes y proyecta abrir mercado chino entre 2027 y 2028

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) anticipó que la actual sobreproducción de huevo en el país comenzará a corregirse en el mediano plazo, en un ciclo que el gremio considera normal dentro del comportamiento del subsector.
En conversación con Valora Analitik, Gustavo Moreno, presidente de Fenavi, explicó que Colombia cerró el año pasado con una producción de 19.500 millones de huevos, lo que representó un crecimiento del 7 %.
“Es normal que se den ciclos de dos años, no obstante, no nos pasaba desde 2018 por la pandemia y en 2021 los bloqueos, lo que elevó los precios y motivó a que más productores entraran al mercado”, señaló Moreno.
El precio comienza a repuntar con el regreso a clases
Aunque el exceso de oferta ha presionado los precios a la baja en las últimas semanas, Fenavi aseguró que ya se empieza a observar un repunte, asociado al aumento de la demanda.
“En estas primeras semanas empezó a subir el precio porque regresaron colegios, universidades y los Programa de Alimentación escolar (PAE) ya comenzaron a comprar”, explicó.
Moreno advirtió que el ajuste vendrá principalmente por el lado de la oferta, con una desaceleración del crecimiento en pequeños y medianos productores.
“Muchos no van a crecer o incluso van a decrecer. Es un proceso normal para regular el mercado”, afirmó.
Salario mínimo no movería el consumo de huevo
Sobre el impacto del incremento del salario mínimo en la demanda, Fenavi descartó que este sea un factor determinante.
“Ojalá se dé un mayor consumo, pero no creo que vaya a mover la aguja. Estamos produciendo más de 1.600 millones de huevos mensuales. En proporción, el aumento salarial no cambia significativamente el consumo”, dijo Moreno.
Además, explicó que la sobreproducción se concentra en zonas rurales donde predomina la informalidad y donde el aumento salarial no tiene un efecto directo.
“Para este año esperamos mantenernos en niveles similares, aunque el ciclo de producción ya viene marcado y hasta julio veremos un crecimiento. Lo más probable es que el consumo per cápita llegue a cerca de 370, pero en el mediano plazo no se prevén aumentos importantes”.
Pollo: un mercado más estable y con barreras de entrada mayores
En contraste, el sector del pollo muestra una dinámica diferente. Fenavi reportó que la producción creció 10 % en 2025, “veníamos de dos años en los que no crecimos”, alcanzando casi 2 millones de toneladas, luego de dos años de estancamiento.
“El pollo tiene una barrera de entrada mucho más alta, porque se requiere infraestructura como plantas de beneficio. No entran ni salen jugadores tan fácilmente como en huevo”, explicó.
Para este año, el gremio proyecta un crecimiento más moderado, entre 4 % y 5 %, con una producción cercana a 2,2 millones de toneladas. En cuanto al consumo per cápita de pollo en Colombia llegaría este año a 38 kilogramos.
Fenavi también alertó sobre un cambio estructural en los hábitos de consumo: los colombianos están dejando de comprar pollo entero y migrando hacia piezas y cortes.
“La población se está reduciendo en tamaño de hogares, y la gente consume más porciones. Eso cambia la industria”, dijo Moreno.
Esta transformación ha llevado al sector a buscar mercados internacionales para productos menos demandados en Colombia, como garras o alas, altamente valoradas en Asia.
Exportaciones: China y Caribe en el radar
Fenavi confirmó avances en el proceso para abrir el mercado chino, uno de los más relevantes para la diversificación exportadora.
“Colombia ya envió el formulario y la autoridad china vendrá en abril a certificar el sistema. Es una muy buena noticia. Esta visita abre las puertas a muchas oportunidades, sobre todo para algunos cortes en el sector, como son las garras y las puntas de alas, las cuales son apetecidas en el mercado asiático», explicó Moreno.”, afirmó Moreno.
El proceso podría tomar entre 18 y 24 meses, y la inspección cubriría el modelo sanitario nacional, que incluye unas 50 plantas, de las cuales 16 cuentan con certificación Haccp.
Además, el Caribe sigue siendo un mercado estratégico para exportaciones de huevo, aunque el gremio reconoce que el contexto regional es complejo.
“La sobreproducción se está dando desde Canadá hasta Chile. Estados Unidos tiene hoy el precio mayorista más bajo en 25 años”, advirtió.
En pollo, Fenavi espera concretar próximamente la apertura de Emiratos Árabes Unidos, donde ya se avanzó en certificaciones y resta el aval final de plantas.
Preocupación por seguridad rural y extorsiones
Moreno también alertó sobre el deterioro de la seguridad en zonas rurales, donde se concentra la producción avícola.
“Colombia se está olvidando del campo. Hay extorsiones, boleteos, miedo a denunciar. Necesitamos retomar la confianza y la seguridad”, sostuvo.
Actualmente, el sector avícola tiene presencia en 670 municipios, lo que equivale a cerca del 60 % del territorio municipal del país, una expansión que continuará por la presión sobre el suelo rural.
“Producimos alimentos en el campo y debemos llevarlos a las ciudades. El reto de seguridad es enorme”, concluyó.