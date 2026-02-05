En 2025, más 57 millones de pasajeros, entre nacionales e internacionales se movilizaron por los aeropuertos de Colombia. Es decir, cerca 945.000 personas más que el año anterior optaron por el transporte aéreo como su principal alternativa de movilidad.
El crecimiento del sector no se limita solo al movimiento de pasajeros. El año pasado el país registró un nuevo máximo histórico con 961.365 toneladas transportadas, superando las 944.236 toneladas de 2024.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este comportamiento refleja la confianza sostenida de las empresas y el fortalecimiento de Colombia como corredor estratégico para el comercio y la logística aérea en la región.
Si se amplia el panorama, los resultados también muestran una aceleración sostenida en el número de personas que e movilizan vía aérea. Según datos compartidos por la cartera, entre 2022 y 2025 se han transportado por este medio unos 211.632.245 de pasajeros.
De esa cifra, 128.527.161 personas viajaron en vuelos nacionales, mientras que 83.105.084 lo hicieron en rutas internacionales. El resultado consolida a Colombia como uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros de la región.
La titular de este Ministerio, María Fernanda Rojas, destacó que esta cifra demuestra que “el transporte aéreo está cumpliendo un papel clave en la integración del país, en la reactivación económica y en el derecho de las personas a moverse de manera segura y eficiente”.
En lo referente al transporte de mercancia, durante el mismo periodo el país movilizó 3.066.004 toneladas de carga y correo aéreo, evidenciando una dinámica positiva en la operación logística nacional e internacional.
Movilización de pasajeros:
• 2022: 48.072.802
• 2023: 49.463.122
• 2024: 56.575.554
• 2025: 57.520.767
