Colombiana Victoria Tafur asume como directora de recursos humanos de Merz Aesthetics Latam

Merz Aesthetics Latam anunció cambios en su estructura de liderazgo regional, los cuales entraron en vigor desde el pasado 1 de julio. Mariana Fonseca, hasta la fecha responsable de recursos humanos y comunicación para América Latina, ha asumido el cargo de senior marketing director Latam. Su lugar será asumido por la colombiana Victoria Tafur.
Merz Aesthetics es una compañía que opera en el segmento de la medicina estética. Según su página web, su cartera de productos incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia.
En ese sentido, en su nuevo puesto, Tafur, de nacionalidad colombiana y en proceso de trasladarse a São Paulo, sede de la oficina regional de la compañía, será responsable de la gestión de personas y de los programas de recursos humanos en toda América Latina.
Trayectoria de Victoria Tafur
Hasta la fecha, Tafur se desempeñaba como training and development manager, liderando iniciativas estratégicas. En sus cinco años y medio en la empresa, ha trabajado en dos filiales de la región (Colombia y Argentina), para después liderar la capacitación y el desarrollo del talento a nivel regional. Posteriormente, asumió de forma interina la dirección de recursos humanos en Latam, posición que ahora ocupa oficialmente.
«Veo este nuevo desafío como una oportunidad de crecimiento profesional, de vivir una nueva cultura en Brasil y de impulsar procesos de gestión de personas que contribuyan al propósito de la compañía: ayudar a las personas a vivir con confianza», afirma Victoria Tafur.
Por otra parte, Mariana Fonseca, quien lleva casi una década en Merz Aesthetics, deja el liderazgo latinoamericano de recursos humanos y comunicación interna y asume ahora la responsabilidad de marketing, eventos y comunicación externa.
«Recursos humanos y comunicación interna siempre estarán en mi corazón, pero la oportunidad de ampliar mi ámbito de actuación demuestra cuánto valora Merz a su talento y confía en nuestra capacidad para explorar nuevos caminos, desarrollar habilidades y aportar en diferentes áreas de la compañía», explica Mariana Fonseca.
“Esta reorganización del equipo directivo forma parte de la estrategia para fortalecer el liderazgo regional de Merz Aesthetics, en un momento en el que América Latina se consolida como una de las regiones de mayor crecimiento para la empresa”, puntualizan desde la compañía.
Cultura de empoderamiento en Merz Aesthetics
Merz Aesthetics hizo énfasis en que los recientes cambios de Victoria Tafur y Mariana Fonseca “refuerzan el compromiso de Merz Aesthetics con el desarrollo de sus colaboradores, brindándoles oportunidades para avanzar y crecer profesionalmente”.
Asimismo, explican que la trayectoria en la compañía se sustenta en tres pilares: pertenencia, desempeño y reconocimiento, agregando que, dentro de ellos, cada persona puede elegir diferentes caminos para ampliar sus conocimientos y experiencias, y así potenciar su crecimiento y proyección profesional. Entre las iniciativas que acompañan este recorrido se encuentra el programa Mi Desarrollo.
«Fomentamos el aprendizaje continuo. Para ello, ofrecemos herramientas y programas para el desarrollo de habilidades técnicas e interpersonales. Un ejemplo es el Merz Success Center, donde todos tienen acceso a recursos de formación que abarcan desde el manejo de software útiles para la rutina diaria, como Excel, hasta gestión del tiempo, resolución de conflictos o gestión de proyectos. La amplia oferta de cursos contribuye al desarrollo profesional y personal de cada colaborador», concluye Tafur.