Colombianos podrán ingresar a este país europeo sin visa en 2026

A partir del 19 de diciembre de 2025, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a Bielorrusia sin necesidad de visa para estadías de corta duración de hasta 90 días, gracias a la entrada en vigor de un acuerdo bilateral que elimina el requisito migratorio entre ambos países.
La medida se mantendrá vigente durante todo el año 2026, consolidando a Bielorrusia como uno de los destinos europeos accesibles sin visa para viajeros desde Colombia.
El convenio fue firmado el 9 de abril de 2025 por autoridades diplomáticas de Colombia y Bielorrusia y oficializado tras completar los procedimientos internos exigidos por ambas naciones.
La Cancillería colombiana confirmó que la exención aplica a pasajeros con pasaporte ordinario o de emergencia que ingresen, salgan o transiten por el territorio bielorruso durante un máximo de 90 días calendario para fines de turismo o visitas temporales, sin permitir actividades laborales, académicas ni residencia permanente.
La eliminación de la visa se produce en un contexto de expansión de la liberalización de viajes en Europa oriental, donde varios países han firmado acuerdos de exención de visados con Colombia en los últimos años.
Bielorrusia, que hasta ahora no estaba dentro de las naciones europeas sin visa para colombianos, se suma a una lista creciente de estados europeos que permiten la entrada sin visa para estadías cortas, un grupo que incluye destinos como Alemania, España, Francia, Italia y otros estados del espacio Schengen.
Qué implica el acuerdo para los viajeros colombianos
Con esta exención, los colombianos pueden planear viajes de turismo, visitas familiares o tránsito por Bielorrusia sin gestionar previamente un visado consular, lo que simplifica los trámites y reduce costos. El acuerdo contempla:
- Entrada sin visa hasta por 90 días dentro de un período de 180 días.
- Acceso abierto tanto por vías aéreas como terrestres desde cualquier punto de entrada internacional.
- La posibilidad de transitar hacia otros países, aunque para fines distintos al turismo o tránsito se deberán cumplir requisitos migratorios específicos de cada destino.
Recomendado: Los destinos más baratos de Europa para viajar
Las autoridades han subrayado que la exención de visa es un beneficio limitado a estadías cortas y exclusivamente por motivos no laborales, por lo que quienes deseen estudiar, trabajar o residir en Bielorrusia deben solicitar los permisos correspondientes a través de los mecanismos migratorios establecidos.
El acuerdo forma parte de un impulso por fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, países con intercambios históricos modestos, pero con interés en ampliar el diálogo político, comercial y cultural. La medida busca facilitar el turismo, promover intercambios académicos y fomentar un mayor flujo de ciudadanos entre ambos territorios, además de abrir nuevas oportunidades para negocios y cooperación internacional.
Para los viajeros colombianos, esta decisión representa una nueva opción de destino europeo sin visa, lo que amplía el abanico de experiencias turísticas accesibles con un procedimiento migratorio más ágil.