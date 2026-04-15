Colpensiones confirmó importante cifra de traslados desde los fondos privados

Un reciente informe de Colpensiones da cuenta de un importante número de traslados desde administradoras privadas, con foco en aquellos aportantes al sistema de jubilaciones a los cuales se les abrió la venta de cambio de pilar con la reforma pensional.
De acuerdo con el fondo público, esta cifra es sustancialmente importante en el marco de lo que es también el traslado del ahorro de estos aportantes, aunque Asfondos asegura que este proceso se debe dar solamente hasta el momento en el que se cumplan los requisitos de jubilación.
Colpensiones dijo que esta venta de traslados se mantiene vigente para los trabajadores del país, que cumplan ciertos requisitos, hasta el mes de julio de este año.
Para poder cumplir con ese traspaso de fondo privado a fondo público, los solicitantes deben haber certificado el proceso de doble asesoría, con miras a recibir la información sobre cuál es el sistema que mejor se acomoda a su situación laboral y monto ahorrado.
Datos clave de los traslados a Colpensiones
Según Colpensiones, al cierre de 2025, alcanzó 7.129.204 afiliados al Régimen de Prima Media, con más de 335.000 nuevos afiliados durante el año “y un crecimiento sostenido en las afiliaciones electrónicas, resultado que refleja la confianza de los ciudadanos en el sistema público”.
Según ese fondo, uno de los hechos más relevantes fue el traslado de 186.870 ciudadanos desde los fondos privados hacia Colpensiones, siendo esta la cifra más alta registrada desde el inicio de la entidad.
Esto último representó ingresos superiores a $13,5 billones, cifra que podría subir hasta cerca de los $25 billones con los traslados de este año “y consolidó el liderazgo del régimen público dentro del sistema pensional”.
Recomendado: Cambio de identidad de género: ¿Mujeres transgénero cotizan menos y se pensionan antes?
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, afirmó que este comportamiento demuestra “que cada vez más colombianos/as ven a la entidad como una alternativa segura y confiable para su futuro, y reiteró que trabaja para acompañar a las personas en la construcción de una vejez digna, con un servicio más cercano, más ágil y con mayor capacidad de respuesta”.