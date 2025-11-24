Esto pasará con Colpensiones si se cae la reforma pensional

La Corte Constitucional está a horas de pronunciarse sobre lo que pasará con la reforma pensional aprobada por el Congreso y las modificaciones avaladas para Colpensiones.
Son varios los puntos que analiza el alto tribunal y uno de los más importantes es la eliminación de los pilares de ahorro y retiro que, de momento, aplican en el sistema.
De acuerdo con el gobierno Petro, lo avalado en el legislativo es fundamental para garantizar la estabilidad financiera del sistema, fortaleciendo de esta manera la presencia de Colpensiones en el sistema nacional de jubilación.
Hay que tener en cuenta que este fondo público se convertiría en el más grande del país en caso de que se dé vía libre a la reforma pensional, toda vez que pasaría a recibir los aportes de todos los trabajadores en Colombia.
Justamente, en caso de que no pase la ley en la Corte, el cambio más importante no aplicaría y el sistema seguiría funcionando como se conoce: fondos privados administrando el sistema de ahorro individual y Colpensiones el sistema de solidaridad.
Otros cambios que no aplicarían a Colpensiones si se cae la reforma pensional
Otra de las modificaciones clave que propone la reforma es que el fondo público, así como pasa con los privados, pueda administrar el ahorro de los aportantes con inversiones que hagan “crecer” los ahorros.
Una iniciativa que fue ampliamente rechazada por los mismos privados, y algunos analistas locales, toda vez que Colpensiones no cuenta con la infraestructura y experiencia para llevar a cabo este tipo de operaciones.
De otro lado, el fondo público seguiría de manera regular sus actividades, como se conocen hasta ahora, y no sería obligatorio para todos los trabajadores del país llevar a cabo aportes en ese fondo.
Como está planteada la reforma pensional, solo aquellos trabajadores que ganan más de 2,3 salarios mínimos, al mes, verían los porcentajes de cotización en alguno de los fondos privados que operan en el país.