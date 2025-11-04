Colpensiones revela importante dato de traslado de cotizantes y confirma fecha límite para pasarse

De acuerdo con Colpensiones, entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de agosto de 2025, 128.008 personas recibieron doble asesoría entre el fondo público y las administradoras privadas.
De ellas, 101.051 hicieron efectivo su traslado hacia la entidad pública, “consolidando una tendencia de creciente confianza en el sistema público de pensiones”.
Esta cifra “refleja el fortalecimiento institucional de Colpensiones y la valoración ciudadana de un modelo que promueve la solidaridad, la transparencia y la protección a largo plazo”, dijo el fondo.
Agrega el reporte que, con corte a agosto de 2025, el sistema registró un total de 7.062.250 personas afiliadas, de estas el 52,7 % son hombres y 47,3 % mujeres.
Señala el documento que 3.010.461 personas (42,6 %) realizaron aportes durante agosto, mientras que el 84 % cotizó entre uno y dos salarios mínimos.
¿Cómo pasarse a Colpensiones?
La reforma pensional aprobada por el Congreso avaló un traslado temporal de algunas personas a pesar de haber cumplido los requisitos de tiempo.
Para llevar a cabo este proceso, se mantiene la doble asesoría, requisito obligatorio para quienes desean cambiar de régimen pensional.
“Este acompañamiento, brindado por Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es gratuito, personal y no requiere intermediarios”, dice el fondo público.
Podrán acceder a este traslado las mujeres con 750 semanas cotizadas y los hombres con 900 semanas, siempre que se encuentren a menos de diez años de la edad de pensión.
“Los afiliados tienen plazo hasta el 16 de julio de 2026 para hacer uso de la oportunidad de traslado y acceder a la doble asesoría con las entidades correspondientes”, complementa el informe.