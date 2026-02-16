Coltefinanciera abre nuevo centro de negocios en Cali como parte de su plan de expansión para 2026  

Coltefinanciera realizó la inauguración de su nueva agencia y centro de negocios en la ciudad de Cali.
Cabe recordar que con 45 años de experiencia, la entidad opera bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ofreciendo oportunidades y servicios especializados.
Según Santiago Peñaranda, vicepresidente comercial de Coltefinanciera, “desde el año 2010 la compañía cuenta con la primera agencia en la ciudad de Cali, atendiendo actualmente a 2.500 clientes. A nivel nacional, la entidad suma más de 80.000 clientes”.
Sobre la nueva apertura mencionó que, “en la Ciudad de Cali, se identificó que la ubicación geográfica y la de los municipios que la rodean, como Jamundí, Yumbo, Dagua, La Cumbre y Vijes, ofrecen una gran oportunidad de penetración de mercado y expansión de marca y por ende de oportunidades”.
Adicional a eso, el crecimiento de las empresas caleñas durante 2025 fue del 3,9 %, lo que refleja un potencial en desarrollo que va directamente conectado con la formalización empresarial y la generación de empleo.
Ubicación y servicios del nuevo centro de negocios de Coltefinanciera
En pleno 2026, la compañía inicia su plan de expansión en el Valle del Cauca, con el propósito de aportar activamente al desarrollo económico regional mediante servicios financieros que impulsan el crecimiento empresarial, la generación de empleo y oportunidades a la medida, promoviendo el ahorro, la rentabilidad y la confianza en el sistema financiero.
Por eso, Cali contará con una nueva ubicación estratégica en el centro comercial Unicentro, que permitirá mayor cobertura, comodidad y presencia en una zona de expansión de la ciudad. Este cambio locativo incrementó a 15 los empleos directos generados en la agencia.
La ciudad contará ahora con un centro de negocios que ofrece un portafolio integral de productos y servicios financieros para personas naturales y empresas, entre ellos:
- CDT
- Cuentas de ahorro para personas naturales y jurídicas
- Financiación para empresas
- Factoring
- Triangulación
- Leasing empresarial
- Créditos empresariales
- Mesa de dinero
- Comercio exterior
- Servicios digitales a través de portales de autogestión y APP
- Portafolio de seguros voluntarios para protección de todos los clientes
Finalmente, en remesas, la compañía cuenta con un ecosistema de aliados alineado con su plan de expansión, integrando líderes globales como MoneyGram y socios locales como Almacenes Flamingo, Puntored, GANA, entre otros.