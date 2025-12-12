Comfandi, la caja de compensación familiar con mayor número de afiliados en el Valle del Cauca, y Colsanitas, líder nacional en medicina prepagada, junto con Seguros Colsanitas firmaron una alianza estratégica orientada a ampliar las alternativas de atención en salud, protección y bienestar a sus afiliados y usuarios.
La experiencia y capacidades de estas dos organizaciones consolidan esta unión que facilitará el acceso a servicios de salud de alta calidad a los vallecaucanos. Además, con beneficios exclusivos para los afiliados a la caja de compensación categorías A y B.
Durante el acto protocolario en el que se oficializó la firma de dicha alianza, las entidades destacaron que los afiliados a Comfandi podrán acceder al portafolio de productos de Colsanitas Medicina Prepagada y a una red médica con más de 8.000 especialistas, 3.000 instituciones, 11 clínicas propias y 51 Centros Médicos Colsanitas.
Así mismo, Seguros Colsanitas pondrá a disposición su portafolio de protección, que incluye seguros de accidentes personales, seguros de vida, enfermedades graves y riesgos laborales, además de pólizas de salud exclusivas para los afiliados a esta caja de compensación.
Acceso a medicina prepagada y seguros con condiciones preferenciales
De acuerdo con Jacobo Tovar Caicedo, director general de Comfandi, esta alianza nace porque lograron identificar que una de las grandes preocupaciones que tiene la población afiliada es el acceso a la salud. “Esta alianza hace que nuestro propósito en Comfandi de generar armonía en nuestras familias, sostenibilidad en nuestras empresas y la región cobre sentido. Ratifica nuestro compromiso con la salud de los vallecaucanos, porque brinda condiciones a nuestros afiliados y a sus familias para que accedan a un servicio de salud digno y de calidad, entendiendo que, para ellos, la salud es una prioridad y pilar fundamental para su armonía”.
Además, el directivo mencionó que, los precios de estos servicios están diseñados para la población afiliada. “Son productos de alguna manera únicos en el mercado, en el sentido de que van a ser específicos y con precios competitivos para nuestra población afiliada”, dijo Tovar.
Precisamente, la entidad destacó que, cerca de 1.300.000 trabajadores y familias de 60.000 empresas del Valle del Cauca, afiliados a Comfandi podrán acceder, con condiciones preferenciales, a productos de salud ambulatorios con cobertura odontológica ofrecidos por Colsanitas y a una amplia red de atención médica integral, respaldada por especialistas, instituciones hospitalarias y centros médicos de reconocida calidad científica.
“Esta alianza nos llena de orgullo, porque une el conocimiento, la experiencia y la cercanía de dos empresas que tenemos como propósito común cuidar de las personas, las familias y las comunidades. Saber que más colombianos podrán acceder a nuestros servicios de medicina prepagada, con calidad científica y calidez humana, es un verdadero privilegio”, dijo Ivonne Orozco Vasconsellos, presidenta de Colsanitas.
Orozco quien ratificó el compromiso de la entidad con el Valle del Cauca, además mencionó que, el objetivo que tienen es consolidarse en la región y ofrecer servicios de calidad, bajo un propósito compartido con Comfandi: generar bienestar en la población. “Esta sin duda es una gran alianza. Comfandi es referente en la región y lo que estamos haciendo es unir fuerzas para poder desarrollar productos de salud que beneficien a la población del Valle del Cauca”.
El consolidado modelo de atención de Colsanitas basado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y el reconocido modelo de salud ambulatorio de Comfandi, implementado desde hace más de 50 años en su red de IPS en el Valle del Cauca, son fortalezas de esta unión que se convierte en una alternativa, más allá de la que ofrece el sistema público de salud, para brindar más cobertura y protección integral a los vallecaucanos.