¿Cómo funciona el permiso para viajar a Estados Unidos sin visa y para quiénes aplica?

Uno de los requisitos más difíciles de obtener para poder viajar a Estados Unidos desde Sudamérica es la visa, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones es negada por diferentes motivos que evalúan los agentes de migración.

Así mismo, dicho motivo ha sido un obstáculo para que una gran cantidad de personas no puedan cumplir el sueño de conocer el país norteamericano.

Sin embargo, existe un permiso que aplica para algunos países que tiene como fin no solicitar la visa para poder visitar EE. UU. con fines turísticos por determinado tiempo.

Se trata del Programa de Exención de Visa (VWP), también conocido como Visa Waiver Program, la cual es una iniciativa del gobierno estadounidense que permite a ciudadanos de 41 países ingresar a su territorio sin necesidad de visa para fines turísticos o de negocios por un máximo de 90 días.

¿Cómo funciona el Visa Waiver Program?

El VWP funciona a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), un proceso online que permite a los viajeros elegibles solicitar una autorización de viaje antes de embarcarse a Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el VWP?

Para ser elegible para el VWP, usted debe:

Ser ciudadano de uno de los 41 países participantes.

Tener un pasaporte electrónico válido.

Planificar un viaje a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios con una duración máxima de 90 días.

No haber sido condenado por un delito grave o que represente un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

Países que pueden acceder al Programa VWP

Con lo anterior, el programa Exención de Visa está disponible para los siguientes países:

Europa: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

América: Chile.

Chile. Asia: Australia, Brunéi, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo solicitar el ESTA?

El proceso de solicitud del ESTA se realiza completamente en línea a través del sitio web oficial del ESTA, ingresando a través de este enlace y deberá seguir los siguientes pasos:

Cree una cuenta : Ingrese sus datos personales y establezca una contraseña.

: Ingrese sus datos personales y establezca una contraseña. Complete el formulario: Proporcione información sobre su pasaporte, viaje, antecedentes médicos y penales.

Proporcione información sobre su pasaporte, viaje, antecedentes médicos y penales. Pague la tarifa: El costo del ESTA es de US$14 estadounidenses y se puede pagar con tarjeta de crédito o débito.

El costo del ESTA es de US$14 estadounidenses y se puede pagar con tarjeta de crédito o débito. Revise y envíe: Revise cuidadosamente la información proporcionada y envíe la solicitud.

Revise cuidadosamente la información proporcionada y envíe la solicitud. Reciba la respuesta: La mayoría de las solicitudes se procesan en cuestión de minutos, pero algunas pueden demorar más. Recibirá un correo electrónico confirmando la aprobación o denegación de su solicitud.

¿Qué hacer si la solicitud ESTA es aprobada o denegada?

Si su solicitud ESTA es aprobada, imprima el correo electrónico de confirmación y guárdelo junto a su pasaporte. Este documento será requerido por los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a su llegada a Estados Unidos.

Si su solicitud ESTA es denegada, recibirá un correo electrónico con la explicación del motivo. Si considera que la denegación fue un error, puede solicitar una reconsideración.

¿Es el ESTA una visa?

No, el ESTA no es una visa. Es una autorización de viaje electrónica que le permite ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa. Sin embargo, la aprobación del ESTA no garantiza la entrada al país, ya que la decisión final la tienen los oficiales de CBP.

Beneficios del VWP

Agilidad: Elimina la necesidad de un extenso proceso de solicitud de visa, ahorrando tiempo y dinero.

Elimina la necesidad de un extenso proceso de solicitud de visa, ahorrando tiempo y dinero. Comodidad: El proceso de solicitud del ESTA se realiza completamente en línea y desde cualquier lugar.

El proceso de solicitud del ESTA se realiza completamente en línea y desde cualquier lugar. Eficiencia: Permite ingresar a Estados Unidos de manera rápida y sencilla.

Permite ingresar a Estados Unidos de manera rápida y sencilla. Turismo y negocios: Fomenta el intercambio cultural y las oportunidades comerciales entre los países participantes.

Finalmente, ingresando a través de este enlace podrá encontrar toda la información respectiva al Visa Waiver Program.