¿Cómo funcionan las transferencias por WhatsApp de los bancos del Grupo Aval?

Grupo Aval anunció que todas sus entidades financieras —Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale!— cuentan con la funcionalidad para realizar pagos y transferencias a través de WhatsApp, integrada al sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República.
Con esta habilitación total, los usuarios pueden enviar dinero al instante, interoperable y sin costo, iniciando una conversación en el canal oficial de WhatsApp de su entidad y escribiendo el nombre del contacto y el monto a transferir.
“La habilitación en todas las entidades del Grupo Aval consolida nuestro liderazgo en la modernización del ecosistema financiero del país. Esta funcionalidad refleja nuestra apuesta por soluciones fáciles, seguras y cercanas a las personas. Bre-B y los pagos por WhatsApp permiten que mover dinero sea tan natural y rápido como enviar un mensaje”, afirmó María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.
Esta herramienta fue desarrollada con la tecnología de Gou Payments, la plataforma de procesamiento de pagos del Grupo Aval. Los usuarios podrán activar el servicio desde su banca móvil y registrar contactos frecuentes en una sección denominada “agenda de llaves”.
Desde los canales oficiales de WhatsApp de cada entidad, bastará con escribir el nombre del destinatario y el monto deseado para completar la operación.
¿Cómo funcionan las transferencias por WhatsApp?
Para comenzar a usar la funcionalidad, el usuario debe:
- Activar el servicio una sola vez desde la App de su entidad del Grupo Aval.
- Registrar sus contactos favoritos en la agenda de llaves.
- Escribir al WhatsApp® oficial del banco y seguir las instrucciones para realizar la transferencia en un formato conversacional.
Por medio de Bre-B, todas las operaciones se procesan de manera inmediata, con los estándares de seguridad y respaldo de las entidades del Grupo Aval.