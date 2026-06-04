Licencia de conducción se condiciona para mayores de 65 años: Tendrán que hacer nuevo trámite

La licencia de conducción en Colombia tendrá modificaciones importantes para los ciudadanos mayores de 65 años que deseen conservar este documento indispensable para conducir vehículos en las vías del país.
En ese sentido, los conductores que deban renovar su licencia tendrán que someterse a diferentes evaluaciones médicas destinadas a verificar que cuentan con las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir. Entre los aspectos que serán examinados se encuentran la capacidad auditiva, la visión, el estado cognitivo, los reflejos y la coordinación motriz.
Estas valoraciones deberán realizarse exclusivamente en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados por el Ministerio de Transporte. Una vez efectuados los exámenes, los resultados deberán ser registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), requisito indispensable para avanzar en el proceso de renovación. Sin la certificación correspondiente cargada en la plataforma, la solicitud no podrá ser aprobada.
Cambian los plazos de renovación según la edad y el tipo de licencia
La vigencia de la licencia de conducción en Colombia varía de acuerdo con la edad del conductor y la categoría del documento. En el caso de las licencias de categorías A y B, utilizadas para vehículos particulares y motocicletas, la renovación debe realizarse cada diez años hasta los 60 años de edad. A partir de los 61 años, la vigencia se reduce y el trámite deberá efectuarse cada cinco años.
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Por su parte, los conductores mayores de 80 años estarán obligados a renovar la licencia anualmente. Este procedimiento incluirá la presentación periódica de los exámenes médicos exigidos por la normativa vigente, con el fin de verificar que mantienen las capacidades necesarias para conducir de manera segura.
En cuanto a los conductores de servicio público que poseen licencias de categoría C, la renovación debe realizarse cada tres años hasta cumplir los 60 años. Después de esa edad, la licencia también deberá renovarse cada año.
Las autoridades han reiterado que la pérdida de vigencia de la licencia no depende únicamente de la edad del conductor. Además de aprobar las evaluaciones médicas, los ciudadanos deberán estar inscritos en el RUNT, presentar su documento de identidad y encontrarse al día en el pago de multas y comparendos. El cumplimiento de estos requisitos será determinante para obtener la renovación y continuar conduciendo legalmente en el territorio nacional.