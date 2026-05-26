Conductores en vilo por nueva ley que les quitaría la licencia de conducción con nuevo sistema

Los conductores en Colombia podrían enfrentar un nuevo cambio en el sistema de licencias de conducción, luego de que el Senado aprobara un proyecto de ley que busca implementar el modelo de licencia por puntos en el país. La iniciativa pretende fortalecer la seguridad vial y reducir los índices de accidentalidad mediante un mecanismo de control progresivo sobre el comportamiento de quienes transitan por las carreteras nacionales.
La propuesta contempla modificaciones a varios apartados de la Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito, y establece que cada ciudadano recibirá un puntaje inicial al momento de obtener su licencia de conducción. A partir de ese momento, los puntos disminuirán de forma gradual cada vez que el conductor incurra en infracciones de tránsito.
El proyecto plantea un esquema similar al que ya funciona en distintos países de Europa y en algunas naciones de América Latina, donde las sanciones viales no solo tienen un componente económico, sino también pedagógico. La intención es que el sistema contribuya a generar cambios en la cultura vial y promueva conductas más responsables entre motociclistas, conductores particulares y transportadores.
De acuerdo con el texto aprobado, cuando un ciudadano llegue a cero puntos perderá automáticamente la licencia de conducción. Sin embargo, la norma permitiría iniciar nuevamente el proceso para obtener el documento, siempre y cuando el conductor cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades competentes. En los casos de reincidencia, las medidas podrían endurecerse hasta derivar en la cancelación definitiva de la licencia.
¿Cuál es el propósito de imponer puntos en la licencia de conducción en Colombia?
El senador Julio Alberto Elías Vidal, ponente de la iniciativa, explicó durante el debate que el propósito principal de la reforma es impulsar una transformación en la cultura vial del país. Según indicó, el sistema busca generar conciencia entre los ciudadanos mediante consecuencias progresivas relacionadas con el historial de conducción, sin modificar el actual esquema de multas económicas.
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“El conductor irá perdiendo puntos a medida que acumule infracciones. Cuando llegue a cero, se suspenderá su licencia. Esto apunta a fortalecer la educación vial y a crear conductas más responsables”, señaló el congresista durante la discusión del proyecto.
Por su parte, la senadora Soledad Tamayo respaldó el enfoque preventivo de la propuesta y aseguró que la reforma no se limita únicamente a imponer castigos. La legisladora explicó que uno de los objetivos es acompañar especialmente a los nuevos conductores mediante mecanismos que permitan evitar la reincidencia y fomentar hábitos seguros desde el inicio de su experiencia en las vías.
En la misma línea, la congresista Sandra Jaimes afirmó que la recuperación de puntos estaría ligada a procesos de capacitación y reentrenamiento en seguridad vial. Según manifestó, el modelo debe enfocarse en la formación de los conductores y no únicamente en medidas restrictivas.
La discusión también dejó abiertas varias inquietudes sobre la manera en que este sistema coexistirá con las sanciones ya contempladas en la legislación actual.
El senador Robert Daza advirtió que será necesario revisar cuidadosamente la articulación entre el esquema de puntos y el régimen sancionatorio vigente, con el fin de evitar posibles duplicidades en los castigos aplicados a los infractores.
Tras superar su trámite en el Senado, el proyecto deberá continuar su curso legislativo antes de convertirse oficialmente en ley de la República.