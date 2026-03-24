Conductores que van a tramitar licencia de conducción tendrán que hacer doble pago

Durante 2026, el proceso para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia experimentará cambios significativos con la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico y Evaluación (CALE). Este nuevo esquema introduce una separación clara entre la formación y la evaluación de los conductores, con el propósito de reforzar la transparencia, mejorar los controles y optimizar los procedimientos asociados a la expedición del documento.
En este contexto, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) mantendrán exclusivamente la responsabilidad de impartir la capacitación teórica y práctica. Por su parte, la certificación de las competencias de los aspirantes quedará en manos de los CALE, entidades encargadas de realizar las pruebas de conocimiento y destreza. Esta división busca reducir posibles conflictos de interés y garantizar una evaluación más objetiva.
Uno de los aspectos que más impacto tendrá en los usuarios es el incremento en los costos del trámite. A partir de este modelo, los aspirantes deberán asumir de manera independiente el pago de cada una de las pruebas. El examen teórico tendrá un valor de $108.000, mientras que la prueba práctica costará $115.000 pesos. Adicionalmente, en el caso de la categoría B1, correspondiente a vehículos particulares, el valor de la evaluación práctica puede oscilar entre $502.000 y $582.000, dependiendo de las condiciones del servicio.
¿Por qué conductores tendrán que hacer doble pago en trámite de licencia de conducción?
El aumento en los costos se explica, en parte, por la estructura del nuevo sistema. A diferencia del modelo anterior, en el que algunos centros de enseñanza ofrecían facilidades para repetir las pruebas, ahora cada intento fallido implicará el pago total del examen correspondiente. Esto significa que los aspirantes deberán asumir nuevamente el costo completo cada vez que no aprueben alguna de las evaluaciones, lo que puede elevar considerablemente el valor final del trámite.
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Además de los costos, el proceso exigirá el cumplimiento de varios requisitos previos. En primer lugar, el interesado deberá estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y verificar que no tenga multas o sanciones pendientes. Posteriormente, será necesario realizar el examen médico, el cual certifica las condiciones físicas y mentales para conducir. Luego, deberá completar el curso en un CEA, asegurándose de que las horas de formación queden registradas correctamente en el sistema.
Una vez cumplidas estas etapas, el aspirante podrá agendar y presentar las pruebas ante un CALE. Solo tras aprobar los exámenes teórico y práctico se podrá avanzar en la expedición de la licencia de conducción bajo este nuevo modelo.