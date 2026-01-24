Revocarán licencia de conducción a estos conductores por incumplir con importante requisito

La renovación de la licencia de conducción en Colombia es un trámite que exige especial atención, en particular para los ciudadanos mayores de 65 años, quienes deben cumplir con requisitos adicionales orientados a garantizar la seguridad vial. Para evitar contratiempos o la suspensión del documento, es fundamental conocer cada una de las etapas del proceso y las condiciones que pueden afectar su aprobación.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las personas que superan esta edad están obligadas a someterse a una evaluación integral en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) debidamente autorizado. Estas entidades son las únicas habilitadas para certificar la aptitud de los aspirantes y su aval es indispensable para avanzar en la renovación. La valoración incluye exámenes físicos, mentales y de coordinación motriz, con el fin de establecer si el conductor cuenta con las capacidades necesarias para operar un vehículo de manera segura.
La Resolución 217 de 2014 establece los lineamientos que deben seguir los CRC durante estas evaluaciones. Entre los parámetros definidos se encuentran pruebas de visión, audición, reflejos y coordinación, así como análisis relacionados con la concentración y la capacidad de reacción. Aunque estas exigencias aplican para todos los conductores que buscan renovar su licencia, en el caso de los adultos mayores los controles son más frecuentes, debido a que la vigencia del documento se reduce de forma progresiva con el paso de los años.
¿Por qué pueden revocar la licencia de conducción a adultos mayores?
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el resultado de las evaluaciones debe quedar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Una vez finalizados los exámenes, el CRC tiene la obligación de cargar la información en la plataforma oficial. Si los datos no aparecen reflejados en el sistema, el trámite no podrá continuar, incluso si el ciudadano cumplió con todas las pruebas exigidas. Por esta razón, se recomienda verificar previamente que el centro elegido cuente con la autorización correspondiente, ya que un registro incorrecto o inexistente puede derivar en la revocatoria de la licencia.
Adicionalmente, las autoridades advierten que la existencia de sanciones pendientes también puede impedir la renovación. El conductor deberá haber cancelado la totalidad de las multas o, en su defecto, contar con un acuerdo de pago vigente y activo.