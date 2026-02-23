Ciudadanos que ya no podrán renovar la licencia de conducción si incumplen con estas exigencias

La renovación de la licencia de conducción es un requisito obligatorio para los conductores en Colombia y debe realizarse dentro de los plazos fijados. El trámite cobra especial relevancia en el caso de las personas mayores, ya que las condiciones y la periodicidad de la renovación no son iguales para todos los rangos de edad.
Para los adultos mayores que desean renovar su licencia, resulta fundamental comprender que la prioridad del procedimiento se centra en la verificación de sus aptitudes para conducir. En esta etapa no solo se revisa la vigencia del documento, sino también la capacidad del conductor para continuar manejando en condiciones seguras. Por esa razón, las evaluaciones médicas adquieren un papel determinante y se aplican con mayor rigurosidad.
Desde los 65 años, los criterios médicos exigidos para la renovación del documento son más estrictos. Las autoridades buscan comprobar que la persona mantiene las habilidades necesarias para desenvolverse en la vía pública sin poner en riesgo su seguridad ni la de terceros. En consecuencia, la autorización para seguir conduciendo depende directamente de los resultados obtenidos en las pruebas clínicas y psicotécnicas.
¿Por qué podrían no renovarle la licencia de conducción a un adulto mayor?
La respuesta se relaciona con la verificación integral de las condiciones físicas y cognitivas del solicitante. La licencia no constituye únicamente un permiso administrativo para circular; también es una certificación de que el conductor posee coordinación motriz, reflejos adecuados y facultades mentales suficientes para reaccionar ante situaciones de tránsito. Estas evaluaciones se realizan en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), entidades autorizadas por el Ministerio de Transporte.
Durante la valoración se revisan, entre otros aspectos, la agudeza visual, la capacidad auditiva, los tiempos de reacción, la coordinación y la orientación. Si alguno de estos parámetros no cumple con los estándares establecidos, el CRC puede conceptuar que el conductor no es apto para manejar. En ese escenario, la autoridad de tránsito no renovará la licencia hasta que se superen las condiciones médicas que motivaron la negativa o se determine que la persona no puede continuar conduciendo.
Es importante precisar que los resultados de estas evaluaciones se registran en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Por ello, otro inconveniente frecuente para los adultos mayores al intentar renovar el documento es la ausencia de información actualizada en el sistema o la presencia de registros vencidos. Si los datos no aparecen cargados correctamente o presentan inconsistencias, el proceso no podrá finalizar hasta que se realice la respectiva actualización por parte del organismo competente o del centro médico.
Asimismo, la renovación depende de la aprobación de todos los exámenes exigidos. No basta con realizar la solicitud ante la autoridad de tránsito; el trámite solo se completa cuando el sistema confirma que las valoraciones médicas fueron superadas y que el conductor cumple los requisitos legales. En caso contrario, la licencia permanecerá vencida y la persona no estará autorizada para conducir.