Compensar anuncia emisión de títulos por $90.000 millones respaldada por su cartera de crédito de libranza

Compensar anuncia una nueva emisión de titularización por $90.000 millones, respaldada por su cartera de crédito de libranza. Esta operación, dirigida al mercado de valores, se enmarca en un programa de emisiones proyectado para los próximos cinco años.
Con los recursos recaudados proyecta cumplir su meta de desembolsos por un monto de $550.000 millones en 2025, beneficiando a más de 180.000 afiliados.
Cabe resaltar que la estructuración fue desarrollada con el acompañamiento técnico de Titularice, y la emisión cuenta con la calificación AAA otorgada por Fitch Ratings.
Además, esta cartera contiene un sello social ESG gracias a que sus características impactan tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: trabajo decente y crecimiento económico, a través de la reducción de la dependencia en fuentes informales de financiamiento, la disminución de la desigualdad mediante el acceso a crédito, y la generación de líneas de crédito que promueven la igualdad de género.
En lo corrido de 2025, Crédito Compensar ha colocado cerca de $270.000 millones, de los cuales el 83 % ha sido desembolsado a afiliados que ganan menos de 4 SMMLV y el 50 % ha beneficiado a mujeres.
“Esta operación hace parte de nuestra estrategia para movilizar recursos que permitan seguir financiando los sueños de miles de afiliados, con condiciones justas y solidarias. Los activos titularizados reflejan un portafolio sano y con alto desempeño, lo que genera confianza y valor para los inversionistas”, afirmó Diego Godoy, gerente de planeación de la unidad de financiamiento y alianzas de Compensar.
Por su parte, Carlos Andrés Rodríguez, director de la unidad de financiamiento y alianzas, resaltó que, con la operación, Compensar reafirma su liderazgo como la única caja de compensación del país que accede al mercado de capitales con instrumentos de fondeo innovadores, con propósito social. “Esta titularización es clave para alcanzar la meta de 180 mil créditos desembolsados en 2025, la gran mayoría para personas de categoría A y B, que no acceden de forma sencilla al sistema bancario tradicional y que gracias a nuestros propios modelos de scoring tendrán una oportunidad para financiar sus propósitos”.