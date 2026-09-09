Concejo de Bogotá aprueba en primer debate proyecto  que busca cambios tributarios y otras disposiciones

El Concejo de Bogotá avanzó en la discusión de un paquete de medidas que contempla cambios tributarios y busca generar condiciones para atraer nuevas inversiones a la capital.
La iniciativa, promovida por la Administración Distrital, incorpora modificaciones en materia de impuestos, alivios para obligaciones pendientes y ajustes a las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, denominado “Por una Ciudad Inteligente”. El texto deberá continuar su trámite ante la plenaria del Concejo de Bogotá, instancia en la que se definirá si la propuesta recibe el respaldo necesario para avanzar.
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Entre las disposiciones incluidas en el proyecto se encuentran medidas dirigidas a facilitar el desarrollo de proyectos urbanos, fortalecer determinadas actividades económicas y consolidar el Distrito Aeroportuario como uno de los sectores vinculados a la estrategia de crecimiento de la ciudad.
Según las estimaciones de la Administración Distrital, el conjunto de medidas podría contribuir a la generación de más de 200.000 empleos durante los próximos diez años, como resultado de la ejecución de nuevos proyectos y del impulso a diferentes sectores de la economía bogotana.
El proyecto también contempla un mecanismo de alivio para ciudadanos y empresas que mantienen obligaciones tributarias y no tributarias pendientes de pago. De acuerdo con la propuesta, los contribuyentes podrán acogerse al beneficio hasta el 21 de diciembre de 2026, siempre que cancelen el 100 % del capital adeudado y el 40 % de las sanciones e intereses generados por la mora en los impuestos, contribuciones y multas contemplados dentro de la medida.
¿Qué otros detalles tiene el proyecto presentado por la Alcaldía de Bogotá?
La Administración Distrital calcula que este mecanismo podría beneficiar a más de dos millones de ciudadanos, al permitirles ponerse al día con determinadas obligaciones bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
Otro de los puntos centrales corresponde a las modificaciones en las tarifas del ICA. Para el sector financiero, la tarifa aumentaría de 14 a 20 por mil en 2027. Posteriormente, se reduciría a 19 por mil en 2028 y quedaría establecida en 18 por mil a partir de 2029.
La propuesta también diferencia las tarifas aplicables a la comercialización de vehículos de acuerdo con su tecnología. Los automotores eléctricos tendrían una tarifa de 8 por mil, mientras que los vehículos híbridos pagarían 10 por mil. Para los demás automotores, la tarifa prevista sería de 11 por mil.
Asimismo, las actividades relacionadas con la comercialización de bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados quedarían sujetas a una tarifa de 19 por mil.
Finalmente, el proyecto incorpora una medida dirigida a los pequeños negocios. Aquellos establecimientos cuyos ingresos anuales sean inferiores a 1.933 UVT, cifra que equivale aproximadamente a $100 millones, quedarían exentos de la retención del ICA correspondiente a los pagos efectuados mediante tarjetas débito y crédito.