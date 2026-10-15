Confa facilita los trámites de sus afiliados con la digitalización de servicios

Las transacciones que realizan los afiliados y usuarios de Confa se hacen de forma rápida y sencilla a través de sus canales digitales: el portal confa.co, puntos de pago digital diseñados para retiros y pagos.
Esta transformación responde a un propósito claro: ser 100 % digitales al 2030 para facilitarle la vida a las familias de Caldas y devolverles su tiempo.
La tecnología en Confa está diseñada para que cada trámite sea seguro, ágil y transparente. El desarrollo de herramientas como el nuevo autorregistro facial desde el celular permite a los usuarios enrolarse en segundos sin salir de casa.
Hoy, la biometría facial facilita el ingreso a los Centros Recreacionales La Rochela y Santágueda mediante talanqueras tecnificadas, permitiendo que las familias entren directamente a disfrutar sin usar papel ni comprobantes impresos. De la misma forma, el registro facial agiliza el trámite de créditos y el acceso al portal web.
Ahorrar tiempo a un clic
Entre el trabajo, las diligencias y los compromisos de la rutina, a veces el tiempo para compartir en familia, aprender algo nuevo o simplemente descansar se va de las manos.
Durante mucho tiempo, hacer un trámite significaba programar la mañana, desplazarse y esperar un turno. Hoy, la tecnología regala la oportunidad de cambiar esa historia. Cuando se aprende a usar los servicios virtuales de Confa desde el celular o computador se ganan horas valiosas.
Hacer la postulación a un subsidio, solicitar una cita médica, inscribirse y pagar un curso, comprar anticipadamente la entrada a un centro recreacional o hacer consultas sobre el subsidio en dinero, ahora toma solo unos minutos y se puede hacer desde el hogar, a cualquier hora del día.
La plataforma digital de Confa está diseñada para acompañar de manera sencilla, segura y ágil.
¿Qué puedes hacer en confa.co?
- Consultar categoría y tiempo de afiliación, datos, grupo familiar, autorregistro digital, consultar el estado de la cuota monetaria, revisar los valores cobrados, pendientes o prescritos, solicitar transferencia a la cuenta bancaria y solicitar certificados (Mi Perfil).
- Gestor de solicitudes: Novedades o actualización de información de cualquier índole
- Matrícula y pago de cursos y talleres de Educación
- Compra de entradas a Centros Recreacionales
- Reservas de alojamiento
- Inscripción y pago de escuelas deportivas, gimnasio y años vitales
- Reservas de cultura y cine
- Solicitudes de créditos
- Solicitud de citas
- Radicación de procedimientos quirúrgicos
- Resultados de imágenes diagnósticas y de laboratorio que de Confa Salud
- Biblioteca digital
- Registro de hojas de vida
- Registro de vacantes
Finalmente, a través del proyecto de Apropiación Digital, Confa realiza talleres, investigaciones, capacitaciones y asesorías personalizadas para desarrollar competencias clave en el uso de la tecnología.
El objetivo es guiar a los afiliados para que ganen seguridad, abran las puertas a nuevas herramientas e interactúen con independencia en un mundo cada vez más conectado.