Colombianos mejoraron su disposición a comprar vivienda, a pesar de altas tasas

La más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor, elaborada por Fedesarrollo, encontró que los colombianos mejoraron su disposición a comprar vivienda.
El indicador aumentó 1,7 puntos porcentuales en septiembre de 2026 frente al mes anterior y 8,2 puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2025.
“Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas con respecto a agosto de 2026”, explica la medición, que evidencia que los colombianos mejoraron su disposición a comprar vivienda.
Asimismo, se encontró que, en septiembre de 2026, el índice de disposición a comprar vivienda aumentó 1,7 puntos porcentuales frente al mes anterior, al pasar de -25,7 % a -24,0 %.
Datos clave del porqué los colombianos mejoraron su disposición a comprar vivienda
“Se observó un aumento en Bucaramanga (23,2 puntos porcentuales), Cali (11,0 puntos porcentuales) y Bogotá (9,7 puntos porcentuales). Por su parte, se registró una caída en Barranquilla (-23,0 puntos porcentuales) y Medellín (-27,3 puntos porcentuales)”.
En comparación con el mes anterior, los colombianos mejoraron su disposición a comprar vivienda, debido al aumento registrado en uno de los tres niveles socioeconómicos.
“Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que, en septiembre de 2026, la disposición a comprar vivienda registró un aumento de 13,8 puntos porcentuales en el nivel socioeconómico bajo. No obstante, se registró una caída de 26,2 puntos porcentuales en el estrato alto y de 7,0 puntos porcentuales en el estrato medio con respecto a agosto de 2026”, dice el informe.
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Finalmente, en septiembre de 2026, además de los planes para comprar vivienda, “la disposición a comprar vehículo registró un balance de -23,4 %, lo que representa una disminución de 4,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-18,6 %). Frente a septiembre de 2025 (-45,0 %), se observa que la disposición a comprar vehículo aumentó en 21,6 puntos porcentuales”.