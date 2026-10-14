Iniciaciones de vivienda VIS en Colombia completan 40 meses de caídas: en agosto retrocedieron 11,6 %

Las iniciaciones de Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia completaron 40 meses consecutivos de caídas, luego de registrar una variación anual de -11,6 % en agosto de 2026, según un análisis del economista y profesor Diego Montañez, elaborado con datos de Coordenada Urbana.
El comportamiento de agosto evidenció que la contracción continúa afectando al segmento de vivienda social, mientras que las iniciaciones de vivienda No VIS registraron una disminución de 3 % anual. En el total del sector, la caída fue de 8,7 %.
De acuerdo con las cifras presentadas, los tres indicadores permanecieron en terreno negativo, lo que refleja las dificultades que enfrenta la construcción de vivienda nueva en el país.
La tendencia se ha mantenido durante varios meses, en un periodo que también estuvo marcado por la finalización del programa Mi Casa Ya en diciembre de 2024, un factor relevante para el análisis de la evolución de la vivienda de interés social.
Bogotá registra un comportamiento diferente
Pese al resultado nacional, el comportamiento de las iniciaciones VIS no ha sido uniforme en todas las regiones. En Bogotá, este indicador aumentó 151 % en agosto de 2026 frente a agosto de 2025, de acuerdo con la información suministrada sobre el desempeño del mercado inmobiliario de la capital.
Sin embargo, este crecimiento no se habría mantenido en septiembre. Según el análisis regional, la reducción de las ventas llevó a desplazar algunas iniciaciones de proyectos, lo que evidencia la sensibilidad de la actividad constructora a la dinámica comercial.
Bogotá y otras ciudades capitales han contribuido de manera positiva al desempeño del sector edificador, aunque persisten diferencias importantes entre los mercados regionales.
Esta heterogeneidad implica que la contracción nacional no representa de la misma manera la situación de todas las ciudades. Mientras algunas zonas han mostrado repuntes en las iniciaciones, otras continúan enfrentando dificultades para impulsar nuevos proyectos de vivienda.
El comportamiento de las iniciaciones VIS sigue siendo uno de los indicadores clave para evaluar la evolución de la construcción residencial, debido a su relación con la oferta de vivienda dirigida a los hogares de menores ingresos.