Terminal de Transporte de Bogotá elimina pago en efectivo de la Tasa de Uso y avanza hacia operación 100 % digital de la mano de Copiloto Colombia

La Terminal de Transporte de Bogotá dio un paso clave en su transformación digital al eliminar definitivamente el recaudo en efectivo para el pago de la Tasa de Uso de la mano de Copiloto Colombia, una fintech del grupo CCO Credibanco, uno de los procesos operativos fundamentales para las empresas de transporte terrestre de pasajeros. Así, con este cambio, la entidad avanza hacia una operación más ágil, segura y trazable, en línea con la modernización de los servicios asociados a la movilidad intermunicipal en Colombia.
La implementación representa un cambio en la forma en que se gestionan las transacciones entre las empresas transportadoras y la terminal, al trasladar el pago de esta tasa a canales electrónicos y reducir la dependencia del efectivo. De este modo, la medida busca optimizar los tiempos de operación, disminuir las filas y facilitar el seguimiento de los recaudos, al tiempo que contribuye a mejorar los controles sobre los recursos.
La magnitud del cambio se entiende a partir de la operación de la terminal bogotana, por la que transitan anualmente cerca de 14,8 millones de pasajeros y que conecta con más de 600 destinos. En sus instalaciones operan cerca de 90 empresas transportadoras, que generan más de dos millones de transacciones al año, lo que convierte la digitalización de sus procesos de pago en una oportunidad para mejorar la eficiencia de uno de los principales puntos de conexión del transporte terrestre de pasajeros del país.
Copiloto Colombia acompaña la digitalización del transporte terrestre
En este proceso participa Copiloto Colombia que desarrolla soluciones tecnológicas para facilitar y digitalizar transacciones en terminales de transporte. La plataforma inicia su operación en Bogotá con 15 empresas transportadoras activas desde el lanzamiento del esquema digital, en un mercado que demanda herramientas capaces de responder al volumen de movimientos y a las necesidades operativas del sector.
La experiencia de Copiloto en otras terminales del país muestra el avance de este tipo de soluciones. De acuerdo con las cifras de la compañía, en las terminales donde opera actualmente más del 50 % de las transacciones operativas ya se realizan de manera digital.
La plataforma procesa más de 1.500 transacciones diarias en la terminal de Bogota, equivalentes a más de 6MM en recaudos al mes. Esto representa una gestión anual superior a 420M de transacciones de tasas de uso al año, un volumen que refleja el papel que pueden desempeñar las herramientas digitales en la administración de pagos y procesos operativos dentro del transporte terrestre.
De esta manera, con su llegada a Bogotá, Copiloto amplía su presencia en un entorno de alta demanda y acompaña la transición hacia mecanismos electrónicos que buscan simplificar las operaciones de las empresas transportadoras y de las terminales. La adopción de estas herramientas también evidencia el potencial de la tecnología para modernizar procesos que tradicionalmente han dependido de procedimientos presenciales y del manejo de dinero en efectivo.
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Claves e importancia de la eliminación de recaudo en efectivo
La eliminación de este tipo de recaudo tiene implicaciones que van más allá del medio de pago: para las empresas transportadoras, la digitalización puede facilitar la gestión de sus obligaciones operativas, reducir el tiempo destinado a trámites y mejorar el seguimiento de las transacciones. A su vez, la disponibilidad de registros electrónicos también permite consultar los movimientos con mayor facilidad y fortalecer los procesos internos de control y conciliación.
Para los conductores, la transición hacia pagos electrónicos puede representar una reducción de los tiempos asociados al cumplimiento de los requisitos operativos antes de iniciar sus recorridos. Menos trámites presenciales y una gestión más ágil de los pagos pueden contribuir a mejorar la experiencia de trabajo y facilitar la salida de los vehículos, aunque los resultados concretos dependen de la implementación y el uso de las herramientas disponibles.
En el caso de las terminales, la digitalización permite disminuir la necesidad de administrar dinero físico, reducir los riesgos asociados al recaudo y fortalecer la trazabilidad de los recursos. Además, contar con información electrónica de las operaciones puede facilitar la supervisión de los movimientos, mejorar los controles y aportar información útil para la gestión administrativa.
Estos beneficios cobran relevancia en instalaciones con altos volúmenes de pasajeros, vehículos y empresas vinculadas. En ese contexto, la modernización de un proceso como el pago de la Tasa de Uso puede contribuir a mejorar la coordinación entre los diferentes actores de la operación y a reducir fricciones en las actividades cotidianas.
Un cambio en la operación de las terminales del país
La transformación de la Terminal de Transporte de Bogotá se suma a la evolución tecnológica que experimenta el sector del transporte terrestre, donde la digitalización de pagos y procedimientos administrativos gana espacio como herramienta para mejorar la eficiencia y fortalecer los controles operativos.
En Bogotá, el inicio de la operación digital con 15 empresas transportadoras activas constituye el punto de partida de esta nueva etapa. En una terminal que supera los 14,8 millones de pasajeros al año y conecta cientos de destinos nacionales, la eliminación definitiva del efectivo para el pago de la Tasa de Uso marca un avance en la modernización de sus procesos y abre espacio para seguir incorporando tecnología a la gestión del transporte intermunicipal.
Es de esta manera que la apuesta por los pagos electrónicos refleja una transformación que busca combinar eficiencia, seguridad y trazabilidad en una actividad esencial para la movilidad del país con la capacidad de potenciar soluciones tecnológicas para simplificar las operaciones de transportadores y terminales.