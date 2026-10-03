Confirman el máximo permitido para la jornada laboral diaria en Colombia

Al distribuir la semana de trabajo de 42 horas en 5 o 6 días, la jornada laboral diaria en Colombia, en promedio, oscila entre 7 y 8 horas.
Según la regulación local, con el acuerdo de las partes, la jornada ordinaria diaria se puede extender hasta un máximo de 9 horas.
Según se lee en la ley, esta jornada laboral diaria en Colombia puede aplicarse siempre que la suma semanal no supere las 42 horas y no se cobren horas extras dentro de ese límite.
Ahora, si se autoriza trabajo suplementario o de horas extras, con un máximo legal de 2 horas extras al día, la jornada total de trabajo no puede exceder las 10 horas por día.
Más claridades sobre la jornada laboral diaria en Colombia
Dentro de la jornada laboral diaria en Colombia, se pueden pactar turnos sucesivos, diurnos o nocturnos, que no excedan las 6 horas diarias ni las 36 horas a la semana. También se pueden establecer jornadas flexibles de mínimo 4 y máximo 9 horas diarias.
Esto último, según recuerda la normativa vigente, se realiza sin recargo por trabajo ordinario, siempre respetando el límite semanal pactado por la ley en el Código Sustantivo del Trabajo.
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La reducción gradual de la jornada laboral finalizó en julio de este año y, de momento, el Gobierno no ha mencionado la posibilidad de llevar el máximo semanal hasta las 40 horas.