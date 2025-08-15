Construcciones El Cóndor ajusta equipo directivo: hay cambios en finanzas, representación legal y cumplimiento

La empresa Construcciones El Condor dio a conocer una serie de cambios en la alta gerencia de la compañía. La primera de ellas es la renuncia de Diana Patricia Benjumea Muñoz al cargo de gerente financiera.
De acuerdo con el documento conocido ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la dimisión se dio el 30 de julio de 2025, con efectos a partir de la misma fecha y sin manifestar un motivo específico de su retiro.
“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995, la señora Benjumea Muñoz efectuó la entrega de la rendición de cuentas debidamente soportada sobre su gestión al finalizar el ejercicio del cargo”, señaló la compañía.
Angélica Duque Gómez, llegará a ocupar la subgerencia financiera en reemplazo funcional de la anterior gerente financiera. Su nombramiento por parte del presidente de la compañía fue efectuado el 1 de agosto de 2025, fecha a partir de la cual se produjeron sus efectos.
Por otro lado, El Condor comunicó el nombramiento de Henry Guerrero García como representante legal principal, designado por la Junta Directiva en sesión celebrada el 1 de agosto de 2025, fecha a partir de la cual surten efectos su nombramiento y posesión en el cargo.
Asimismo, se recordó que el nombramiento de Lina Aguirre Caldero como oficial de cumplimiento tuvo efectos desde el 29 de julio de 2025, fecha en que sesionó la Junta Directiva y adoptó la respectiva decisión.