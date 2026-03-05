Entrevista | “Tenemos que convertirnos en un país inteligente”: Carlos Cuartas, candidato al Senado de Colombia

Colombia se prepara para vivir una jornada electoral el próximo 8 de marzo, donde la ciudadanía elegirá a los próximos senadores y representantes a la cámara. En ese escenario, una candidatura que sale a relucir es la de Carlos Cuartas Quiceno, el único paisa que aparece en la lista Salvación Nacional por el Senado.
Cuartas es un empresario que salta a la arena política para, según le explicó a Valora Analitik, aportar desde su experiencia al desarrollo económico del país, con ideas y propuestas que permitan fortalecer el emprendimiento y trabajar de la mano con el campo, un sector que considera motor clave en la productividad de Colombia.
Destacado: Registraduría reporta logística lista y censo cerrado para elecciones del 8 de marzo
¿Qué lo impulsó a tomar la decisión de lanzar su candidatura al Senado?
La cantidad de trabas que existen en el país para generar prosperidad y progreso. Aquí lo que yo quiero llegar es a deslegislar, que es un eufemismo que hemos venido hablando, para mostrar que en Colombia hay una cantidad de leyes que estorban el crecimiento económico y la prosperidad de todos los colombianos, y que matan de alguna manera el emprendimiento.
¿Cómo considera que su experiencia puede llegar a aportar en el Congreso?
De muchas formas porque transversalmente he podido participar económicamente en muchos sectores de la economía. Me he dado cuenta las dificultades de para ejercer cualquier profesión o para desarrollar cualquier proyecto. Me cansé de no vivir en una en un país o en una nación grande, poderosa, próspera y en paz.
Quise tomar las riendas de mi vida y de la de muchos colombianos para hacernos capaces de llevar a cabo nuestras transformaciones que permitan que todo eso llegue.
¿Qué habilidades de Carlos Cuartas serían indispensables o de gran aporte para Colombia desde el Congreso?
Me he dedicado permanentemente al emprendimiento y a la generación de empleo, y eso me ha dado unas habilidades de visión de desarrollo económico, liderazgo, de ser muy ejecutivo a la hora de actuar.
Por eso quiero llegar de una vez con unas cinco proyectos de ley totalmente armadas el día de la posesión para comenzar lo antes posible a aportarle al país.
Colombia es un país con un gran potencial, ¿qué propuestas trae para los sectores productivos?
En primer lugar sí a la minería, cuidando de la mejor manera el impacto ambiental, pero definitivamente sí al desarrollo minero en Colombia.
También sí al desarrollo de la infraestructura, regularizando y poniendo en cintura a las consultas previas.
En tercer lugar, proyecto de dignificación y apoyo al sector agrícola. Ese es el que ya está listo que va a beneficiar a 8.400.000 agricultores, convirtiéndonos en empresarios del campo.
Y por último, una ley enfocada al emprendimiento, a las startups, que permitan el no pago de impuestos a las empresas hasta que estén en su etapa de madurez, es decir, entre tres y cinco años que hemos montado startup, tener capital semilla y un régimen tributario especial.
¿Cuál es para usted el sector que más atención necesita en el país? ¿Por qué?
El campo, sin duda. Es el sector que ya tengo avanzado. Sin el campo no hay nación, sin campesino no hay soberanía y sin producción rural no hay seguridad alimentaria. Eso lo tenemos muy metido en el ADN.
¿Cuál es el papel que juegan las empresas en Colombia y como trabajaría desde el Congreso para fortalecer esas relaciones?
Tenemos que convertirnos en un país inteligente, capaz de conjugar al sector productivo con la diligencia política, con la academia, todos juntos jalando para el mismo lado.
¿Cómo recuperaría la confianza de los colombianos en la rama legislativa?
Con trabajo. Solamente haciendo lo que hay que hacer para interponer este plan que de clase política no tiene, porque el foco es llegar a trabajar, a mostrar resultados como en cualquier empresa.