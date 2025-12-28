Viajes y turismo

Corregimientos de Medellín para visitar en fin de año: estos son los planes

El recorrido incluye montañas, caminos ancestrales y tradiciones campesinas de la capital de Antioquia.

Por: -
corregimientos de Medellín
Corregimientos de Medellín. Foto: tomada de Alcaldía de Medellín

Compártelo en:

En fin de año, los corregimientos de Medellín ofrecen planes para desconectarse de la rutina y conocer historias que acompañan estos lugares.

El recorrido incluye montañas, caminos ancestrales y tradiciones campesinas de la capital de Antioquia.

Dentro de ese contexto, estos son los planes recomendados:

Santa Elena: naturaleza ancestral y cultura silletera

Santa Helena, Medellín
Santa Helena. Foto: tomada de Alcaldía de Medellín

A solo 25 minutos del centro de la ciudad, Santa Elena emerge como “refugio verde”, donde se puede visitar el Parque Arví, con más de 54 kilómetros de senderos por bosques nativos y miradores, ideal para caminatas, avistamiento de aves y picnic sin costo.

Además, este corregimiento es cuna de la tradición silletera, que ya es Patrimonio Inmaterial de la Nación, y las fincas silleteras con sus cultivos están abiertas durante todo el año para compartir con locales y turistas toda la cultura ancestral y el proceso que hay detrás de cada silleta.

San Cristóbal: una vista de la ciudad desde el Alto de Boquerón

San Cristóbal, Medellín. Foto: tomada de Alcaldía de Medellín
San Cristóbal, Medellín. Foto: tomada de Alcaldía de Medellín

Desde 1600, San Cristóbal era conocido como “el reposadero”, pues su ubicación lo hacía un lugar de paso obligado para los arrieros que venían del occidente, y que empezaron a convertirlo en un lugar de descanso para ellos y sus mulas, en lo que hoy es el Alto de Boquerón.

A Boquerón se puede llegar por senderos y por vías vehiculares para tomar un chocolate caliente, mientras se miran las vistas de la ciudad. Además, en San Cristóbal también se puede recorrer el Puente Colgante Horacio Hoyos Zapata, patrimonio local del corregimiento.

San Antonio de Prado: aires campesinos de la ciudad

San Antonio de Prado, Medellín
San Antonio de Prado, Medellín. Foto: tomada de Alcaldía de Medellín

Caminar, montar bicicleta y visitar los cafés y restaurantes de la centralidad, son solo algunos de los planes que se pueden hacer en San Antonio de Prado.

Senderos como los que llevan al Alto El Silencio o El Chuscal ofrecen vistas panorámicas hacia las montañas, que conectan este corregimiento con Altavista o con otros municipios como Armenia Mantequilla o Heliconia.

Además, una parada en la centralidad también es considerado un plan “imperdible”, así como el parque principal, la variada oferta de comercio, restaurantes, cafés, entre otros.

San Sebastián de Palmitas: café y caminos ancestrales

San Sebastián de Palmitas, Medellín
San Sebastián de Palmitas, Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Es el corregimiento que conserva más viva la tradición rural: es cuna del café, la caña y un sinfín de senderos en veredas como El Potrero, Urquitá o La Volcana.

Un plan muy recomendado es la caminata por el Camino del Virrey, una antigua ruta colonial que hoy hace parte de una zona de conservación que aporta a la biodiversidad y cuidado de recursos como el agua.

Altavista: más allá de miradores y cometas

Altavista, Medellín
Altavista, Medellín. Foto: tomada de Alcaldía

Aunque históricamente ha sido reconocido como el menos rural de los corregimientos por su actividad en la industria ladrillera, la realidad del territorio va mucho más allá.

En Altavista, los visitantes pueden subir al Cerro de las Tres Cruces y disfrutar de un amanecer o un atardecer, recorrer el ancestral Camino de la Guaca, o visitar reservas como Ana Díaz, Manzanillo, El Barcino o el Ecoparque Las Cometas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Medellín
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar