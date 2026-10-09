Cox cerró contrato de venta de energía a largo plazo con EPM y busca fortalecerse en Colombia y la región

La compañía gestora de agua y energía Cox firmó un contrato de compraventa de energía a largo plazo con Empresas Públicas de Medellín (EPM). La inversión asciende a 40 millones de euros (cerca de US$44,7 millones) y está respaldada por una cartera de proyectos de energía solar que desarrolla Cox en varios municipios de Colombia, los cuales suman una capacidad instalada de 58 megavatios pico (MWp).
“La energía se incorpora de forma progresiva a la actividad comercial de EPM a partir de 2027, a medida que entren en operación los distintos parques solares, y el contrato tendrá una duración de 15 años”, afirmó Cox.
La compañía también indicó que, una vez sus proyectos entren en actividad, el conjunto de ellos tiene una capacidad potencial de generación suficiente para suministrar energía a 55.000 hogares, lo que permitiría evitar emisiones de 45.000 toneladas de dióxido de carbono al año.
En total, Cox cuenta con una cartera de 20 proyectos de energía solar en Colombia, que combina iniciativas de generación distribuida con otros proyectos de mayor escala.
“Colombia es un mercado prioritario para Cox, donde estamos presentes desde 2021 y donde seguimos avanzando en el desarrollo de una cartera de proyectos alineados con nuestro plan de expansión en la región”, expresó Alejandro Huertas, country manager de la empresa en Colombia.
Adicionalmente, la organización manifestó que busca fortalecer su posicionamiento en Colombia, el Caribe, Centroamérica y Ecuador, regiones que identificó como prioritarias dentro de su plan estratégico.
En Panamá, Cox fortaleció su presencia con nuevos proyectos de infraestructura en agua y energía, mientras que en Guatemala adelanta iniciativas solares.
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En México, destacó la adquisición de los activos de Iberdrola México y la adjudicación del proyecto de Rosarito, que contempla una planta desaladora que, según lo señalado por la empresa, sería la más grande de América Latina.
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