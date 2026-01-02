La Secretaría Distrital de Movilidad publicó el proyecto de decreto con el que se fijaría la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para 2026 en Bogotá. De acuerdo con el documento, el pasaje pasaría de los $3.200 actuales a tener un costo de $3.550, lo que supone un aumento de $350.
El ajuste, que inicialmente se contemplaba en $250, estaría asociado al incremento del 23 % definido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo del próximo año y respondería a la presión creciente de la estructura de costos, como combustibles, inflación y operación del sistema.
En este contexto, la iniciativa no pasó desapercibida y provocó reacciones desde distintos frentes, entre ellos la del presidente Gustavo Petro.
Destacado: Pasaje de TransMilenio podría subir con fuerza por ajuste “extra” y superaría los $3.500
“Bajar los costos del transporte”
A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que el Ejecutivo dispone de $1,5 billones para la compra de una flota eléctrica de buses de TransMilenio en la capital, lo que permitiría bajar los costos por pasajero.
“La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”, indicó.
En esa línea, el jefe de Estado enfatizó ese apoyo financiero “no vale la pena” si la idea es aumentar el pasaje, puesto que esto disminuiría la demanda, a su vez que aumenta el déficit financiero de las troncales de buses.
“No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidido ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses», concluyó.
Destacado: Así operarán las restricciones de movilidad los primeros días de enero en Bogotá y Medellín
Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota electrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo… https://t.co/vU3eKpdE2s— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2026
Cruce con Galán
En respuesta a los comentarios del presidente Petro, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo algunas precisiones sobre los fondos mencionados.
Galán señaló que el convenio de cofinanciación actual para buses eléctricos contempla un aporte nacional de $938.000 millones, y no los $1,5 billones a los que se refirió el primer mandatario.
“Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar $938.000 millones. Usted habla de $1,5 billones, lo que significa $562.000 millones adicionales”, mencionó el alcalde de la capital, quien también aclaró que esos recursos entrarían en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040.
Presidente, hasta ahora el Gobierno Nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio. https://t.co/vDnFGDBUST pic.twitter.com/4OVekA2QYA— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 2, 2026
No obstante, vio con buenos ojos la posibilidad de que se aumentara el aporte, puesto que esta medida cambiaría el panorama para el ajuste de la tarifa del transporte. También señaló que esto se podría hacer vía lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio”, señaló en su trino.