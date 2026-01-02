Pasaje de TransMilenio podría subir con fuerza por ajuste “extra” y superaría los $3.500

Un proyecto de decreto de la Alcaldía de Bogotá propone un nuevo incremento para el precio del pasaje de TransMilenio para este mismo año.
Varios hechos están condicionando la situación, siendo uno de los más importantes, además de la inflación, el ajuste decretado por el gobierno Petro del 23 % para el salario mínimo en Colombia.
Una disposición de la Alcaldía, antes de terminar 2025, preveía los ajustes propuestos con un salario mínimo subiendo 11 %, por lo que ahora el aumento en pasaje de TransMilenio deberá ser mayor.
Con esto, el ajuste sería del orden de los $350, con lo que el valor final alcanzaría los $3.550, una situación que ya habían advertido desde Asocapitales.
¿Por qué podría subir con fuerza el precio del pasaje de TransMilenio?
Dice el proyecto de decreto, que está disponible para comentarios hasta el próximo 7 de enero: “Fíjese la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($3.550). Para fines tarifarios, los servicios zonales comprenden los de carácter urbano, complementario y especial”.
Para el caso de los trasbordos entre rutas alimentadoras o SITP, el proyecto dice que mantiene las tarifas y los tiempos máximos permitidos a los usuarios del sistema.
Sobre el aumento puntual, el proyecto de decreto lo justifica en que “la evolución de la inflación, salario mínimo, precios de combustibles y otros índices de precios e indicadores macroeconómicos ha influido sustancialmente en el ajuste de las tarifas de remuneración, y, por tanto, un aumento en los costos del Sistema”.
Recomendado: Alertan por alza en el precio del transporte público en ciudades capitales
Este ajuste en el pasaje de TransMilenio estaría más arriba de lo previsto por Asocapitales, gremio que preveía un ajuste del orden de los $200 en los sistemas de transporte público en las ciudades principales a cuenta del incremento del salario mínimo.