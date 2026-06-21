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Atención | Abelardo de la Espriella pidió defender los resultados: dijo que habló con Trump y “reconoció nuestra victoria”

Abelardo de la Espriella dijo que los resultados deben reconocerse y defenderse.

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Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria
Foto: Campaña Aberlado de la Espriella

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia tras el preconteo de votos, dio a conocer sus primeras impresiones luego de los resultados divulgados por la Registraduría.

El candidato de derecha alcanzó más de 12,8 millones de votos, lo que le dio el casi el 50 % de las votaciones, según los registros oficiales.

Aseveró que debe darse el respeto absoluto por el voto de casi 13 millones de colombianos “a la propuesta que presentamos. Todos los que votaron por este proyecto político deben defender los resultados”.

Abelardo de la Espriella ya habló con Donald Trump

Aseguró De la Espriella que ya habló con el presidente Trump, quien le manifestó su reconocimiento a la victoria “tras las votaciones de este domingo 21 de junio”.

Trump anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella
Foto: redes sociales

“Otros presidentes del mundo han reconocido este triunfo. Derrotamos al régimen, al establecimiento, contra los contratos que salieron para financiar la campaña de Cepeda”. Agregó Abelardo de la Espriella-

Dijo, finalmente, que el mensaje debe ser ahora el de unión y cuidado por las votaciones alcanzadas.

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Tags: Abelardo de la Espriella, Elecciones presidenciales 2026
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