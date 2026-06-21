¿Cuánto podría demorarse el escrutinio de las votaciones que dejan como ganador a Abelardo de la Espriella?

El presidente Gustavo Petro, así como colectivos locales y bancadas políticas han pedido esperar el escrutinio del preconteo de votos, que dan como ganador a Abelardo de la Espriella con 12.927.006 votos y el 49,65 %, frente a los 12.681.268 (48,71 % de las votaciones).
El proceso está reglamentado por la norma colombiana y no hay un tiempo definitivo, pero sí una serie de lapsos límites, que deben cumplirse tras sopesar una serie de requisitos.
Para el caso de las votaciones que dejan como ganador a Abelardo de la Espriella, el proceso de escrutinio estará regulado por el Código Electoral (Decreto 2241 de 1986), la Ley Estatutaria 1475 de 2011
Así será el proceso de escrutinio del preconteo que deja como ganador a Abelardo de la Espriella
1. Escrutinio de Mesa (Jurados de Votación)
- Cuándo inicia: El mismo domingo de la elección a las 4:00 p. m., inmediatamente después del cierre de las urnas
- Límites de tiempo: Los jurados deben realizar el conteo físico, llenar las actas y entregar los sobres de claveros antes de las 11:00 p. m. del mismo domingo
2. Escrutinios Distritales, Municipales y Auxiliares (Comisiones Escrutadoras)
- Cuándo inicia: El mismo domingo de la elección a partir de las 4:00 p. m.
- Límites de tiempo y horarios: La ley exige que el domingo operen hasta las 12:00 a. m. (medianoche). Si el trabajo no se concluye, la audiencia pública debe reanudarse obligatoriamente el día lunes a las 9:00 a. m. y continuar en jornadas diarias (de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.) hasta terminar el correspondiente escrutinio. En una segunda vuelta presidencial, al haber solo dos candidatos en el tarjetero, estas comisiones suelen consolidar los datos de manera muy ágil, terminando habitualmente entre el lunes y el martes.
3. Escrutinios Generales (Delegados del Consejo Nacional Electoral)
- Cuándo inicia: A las 9:00 a. m. del martes siguiente a las elecciones en la capital de cada departamento.
- Límites de tiempo: Estas comisiones departamentales sesionan en forma continua hasta consolidar el 100% de las actas de su jurisdicción. Posteriormente, envían los resultados al Consejo Nacional Electoral (CNE), que realiza el escrutinio nacional final y expide el acta de declaración de la elección presidencial.
El escrutinio municipal y departamental para el caso del preconteo que le da la presidencia a Abelardo de la Espriella debe completarse casi en su totalidad durante los primeros 2 a 4 días posteriores a la elección.
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Aunque hay que recordar que, para la primera vuelta, los resultados de los jueces y el escrutinio pudieron conocerse un día después del día de elección.